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«За 80 часов работы в месяц получала $1200»: как белоруска стала учительницей во Вьетнаме

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  • 13.08.2019, 10:59
«За 80 часов работы в месяц получала $1200»: как белоруска стала учительницей во Вьетнаме
Фото: Павел МАРТИНЧИК

Заполучить учителя из Европы в этой стране очень престижно.

Два года назад у Анны Мажуть была размеренная жизнь: она закончила журфак БГУ, работала на радио в Минске, параллельно была волонтером. Но потом поняла, что такая размеренность затягивает, пишет kp.by.

- На работе обсуждали перспективы, и кто-то сказал: чтобы подняться вверх, нужно на нынешней должности лет 10 проработать. Меня это испугало: 10 лет одно и то же! - вспоминает девушка. - Все изменила поездка в Мирский замок с волонтерским лагерем от белорусской ассоциации клуба ЮНЕСКО. Туда приехали по программе ребята из разных стран. В Европе, США так делают многие: после колледжа берут год, ездят на стажировки, чтобы понять, чем хотят заниматься.

От новых знакомых Аня и узнала о программах международной организации AIESEC и начала штудировать ее сайт в поисках подходящей стажировки.

- Оказалось, есть оплачиваемые стажировки для тех, кто может учить детей английскому языку, с которым у меня как раз все хорошо. Стала думать насчет страны, и выбор пал на Вьетнам. Многие советовали - жить там недорого, можно и подзаработать, и попутешествовать. Когда подавалась на программу, из-за разницы во времени собеседование проходила в 4 утра! В итоге меня приняли в частный центр в городе Хайфон. Наниматель предоставлял жилье и байк в качестве транспорта. С момента, когда начала искать работу, до отлета прошло всего три недели. Конечно, родные сказали, что я с ума сошла, но в итоге смирились. Купила билеты, часть денег отдала AIESEC за посредничество, а на жизнь взяла с собой 300 долларов. Помню, как вышла из аэропорта в день прилета - словно в баню попала, очень жарко! Девочка из AIESEC, которая меня встречала и должна была довезти до дома, путалась и не знала, как ехать. Только потом поняла эту черту азиатов: всегда хотят помочь, а получается порой не очень.

«Когда слышишь вьетнамскую речь на улице, кажется, что люди ругаются»

На следующий день Анну стали знакомить с ее будущей работой - что-то вроде курсов английского для детей от 3 до 15 лет. Вместе с ней был и вьетнамский преподаватель, который в случае чего мог перевести что-то.

- В день - по два урока длительностью по полтора часа. С детьми помладше мы не только учили слова, разговаривали, но и пели, танцевали. В ход пошли все игры, которые я помнила, например, «ручеек». С ребятами постарше занималась по учебникам, выполняли задания, я подбирала видео на английском. Занимались во второй половине дня - в первой у детей занятия в государственной школе. Школа там напоминает советскую - дети в строгой форме, носят пионерские галстуки. Так как во Вьетнаме жарко, с 12.00 до 14.00 у них обед, а затем сон. Спят прямо в школе. Во Вьетнаме бесплатны только первые пять классов, потом за образование платят родители.

- Как справлялась с детьми?

- Они очень кричат! Особенности языка, все завязано на интонации - одинаковые слова с разной интонацией разнятся по значению. Когда слышишь вьетнамскую речь на улице, кажется, что люди ругаются. И представь, когда это дети, и они играют! В основном их успокаивал мой помощник - например, грозил, что не даст стикер. Мы не ставили оценки, а давали стикеры за хорошую учебу. Были и такие занятия, когда мы одевались с ребятами в одинаковую одежду и ходили в музеи, кино.

- А почему в одинаковых нарядах?

- Такая пиар-акция, чтобы люди заинтересовались нашей школой. Во Вьетнаме фетиш в отношении бледнолицых европейцев - заполучить такого человека к себе в школу очень престижно. Мой друг, филиппинец с педагогическим образованием и опытом, не мог найти работу, потому что он похож на азиата. И люди рассуждают: как азиат может учить английскому? А у меня светлая кожа, европейская внешность, и им не важно, что я из Беларуси. Многие знакомятся, бывало, даже не для себя. Говорят, у меня есть брат, друг, ты ему понравишься. Заиметь иностранку в девушки или жены - это круто. Мне раз семь предлагали замужество! Но честно, не встречала иностранок, которые вышли замуж за вьетнамца, обычно наоборот.

Как-то довелось быть на традиционной свадьбе. На меня одели аозай - традиционное платье с камнями и вышивкой. Молодожены в загс не ездят, к ним приезжает представитель местной власти, привозит кольца, женит. Дарят там только деньги, тостов не говорят. А еще мужчины и женщины сидят за отдельными столами.

Со временем Анна стала работать по несколько часов в четырех частных центрах. В месяц зарплата была в два раза больше заветной для белорусов «попиццот». При этом на жизнь с учетом бесплатного жилья и байка от школы уходило лишь 200 долларов.

- Я получала 1000 - 1200 долларов в месяц при месячной нагрузке 80 - 100 часов. Зарплату выдавали миллионами донгов - считай, вернулась в Беларусь до деноминации. Кстати, про банковские карты половина населения вообще не знает! Тратила на питание, бензин для байка, путешествия. Жить там дешево: огромная порция риса с курицей - доллар, суп Фо - полтора. Смогла попутешествовать. Виза во Вьетнаме действует 3 месяца, затем нужно выехать из страны и вернуться. Я брала отпуск, съездила в Малайзию, Китай. Как-то и в Беларусь ненадолго вернулась.

- Каких белорусских продуктов там не хватало?

- Хлеба черного! Там в основном багеты сладкие, черного хлеба нет. А еще кефира, сметаны, творога, картошки… Зато какие дешевые и свежие морепродукты! В рыбацкой деревне при тебе вылавливают рыбку, готовят - и сразу на стол.

«За неделю в больнице отдала 1000 долларов»

- А что оказалось самым дорогим?

- Медицина! Местные ходят в аптеку, а не в поликлиники. Описывают симптомы, и им дают набор из антибиотиков и витаминов. Если это не помогает, отправляют в больницу. Так что во Вьетнаме антибиотики как конфетки едят. Даже в государственных больницах все, как у нас в частных центрах: платишь одному врачу, чтобы померял температуру и отправил к другому врачу, которому также нужно платить. Визит к терапевту - 15 долларов. У меня была ужасная история. Я ездила на юг Вьетнама и там подхватила грипп. Пыталась лечиться сама, не помогло. В больнице сказали, что это какой-то тропический грипп, нужна госпитализация. Только за палату отдать нужно 50 долларов в день, плюс питание, инъекции… За все лечение - 1000 долларов. Я только из отпуска вернулась, денег не было. Мне ответили: «Ищите больницу подешевле или умрете через 5 дней». Тогда я позвонила своей начальнице, чтобы она за меня внесла сумму, а я с зарплаты отдала бы. Она согласилась, но на следующий день мне сказали, что меня выписывают, так как деньги закончились. Директор на мои звонки не отвечала, а потом прислала письмо, что больше не хочет платить за мое лечение и уже нашла мне замену. Более того, подгоняла съехать из квартиры. В итоге мне помогли друзья, собрали нужную сумму, и я продолжила лечение. Когда выписалась, меня пригласили работать в другую школу, где я раньше иногда вела уроки. Новая начальница мне очень помогла, взяла на полную ставку, оплатила квартиру и байк. Даже помогла с оплатой лекарств.

- А как же страховка?

- Страховку я делала в Беларуси, когда первый раз ехала. Но толку от нее никакого: я кашляла четыре месяца, отдала уйму денег, а врачи так и не определили, в чем причина. Может, аллергия на плесень, может, еще что-то, но страховая деньги в этой ситуации деньги не вернула. А болела я постоянно. Зимой +10, сухо, но холодно. В доме нет отопления, поэтому надо либо покупать обогреватель, либо, как я, спать под тремя одеялами. Весной идут дожди и жарко.

После перипетий в больнице Анна твердо решила вернуться на родину.

- За полтора года так и не смогла привыкнуть к климату - постоянный кашель, проблемы с кожей от солнца. Плюс я одна там, та же ситуация в больнице очень меня напугала… И такого было много. Если ты просишь вьетнамцев о помощи, они не откажут. Но могут забыть, не так понять. Конечно, было и много хорошего, однозначно вернусь туда попутешествовать, тем более я все знаю, у меня теперь там много друзей. Но жить - точно нет! Пока в Беларуси кайфую: широкие проспекты, чистый воздух, бесплатная медицина.


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