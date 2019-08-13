Atlantic Council: Какова Украина? У нас наконец есть ответ 2 13.08.2019, 12:10

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Фото: Апостроф

Избрание Зеленского создает основу для определения национальной идеи Украины.

Результаты выборов свидетельствуют о том, что в Украине существует сильное демократическое общество и правительство, поддерживающее разнообразие в этническом, языковом, культурном и региональном измерениях.

Избрание Владимира Зеленского президентом создает основу для окончательного определения национальной идеи Украины. Со времени обретения независимости ни миру, ни украинцам не было ясно, что такое Украина и что определяет украинцев. Сказать "мы не русские" слишком расплывчато. Это сбило с толку иностранцев, поскольку пятая часть граждан Украины считает себя этническими русскими, и еще большее число людей часто говорят по-русски наряду с украинским. Три аспекта выборов 2019 года указывают на появление демократического мультикультурализма и общества, которое уважает и принимает разнообразие как национальную идею, пишет профессор в Институте европейских, российских и евразийских исследований Карлтонского университета в Канаде Олег Гаврилишин для Atlantic Council, (перевод - zn.ua).

Во-первых, Украина выбрала президента из своего крошечного еврейского меньшинства (где-то между 360-400 тысяч при населении свыше 40 миллионов) и сделала это с огромным отрывом. Еврейская идентичность Зеленского не имела большого значения во время кампании. Победа еврейского президента выделяется как важный исторический момент, учитывая конфликтную историю между этническими украинцами и еврейским населением в прошлом. Огромная победа Зеленского сводит на нет пропагандистские усилия Кремля по изображению украинцев как неонацистов и антисемитов.

"Похоже, вы перепутали Украину с Россией, где еврейские организации заметили рост антисемитских тенденций", - говорилось в открытом письме лидеров еврейских общин к Путину. Главный раввин Украины Яаков Дов Блейх еще раз подчеркнул это в сентябре 2016 года. "Украина, наконец, стала Украиной. Украинцы как нация стали гордиться тем, что живут здесь, и, конечно, евреи тоже гордятся", потому что "благодаря Путину они теперь украинские евреи", сказал он.

Больше свидетельств полиэтнического общества можно найти среди крымских татар, которые бежали от российских репрессий и создали Крымский меджлис (парламент) в изгнании в Киеве. На июльских парламентских выборах был избран первый африканско-украинский депутат Жан Беленюк. Беленюк представлял Украину на Олимпиаде в Рио и получил серебряную медаль в греко-римской борьбе. Он сын украинки и выходца из Руанды.

Во-вторых, сила победы Зеленского охватила Украину с востока на запад, и новый президент выиграл большинство в 26 из 27 областей; даже в районах Львовской области, где Порошенко взял большинство, Зеленский получил приличный процент 25-45, в целом по области 37%. Таким образом, его победа была твердой не только на востоке, где живет относительно больше этнических русских, больше русскоговорящих, и историческая ориентация больше ориентирована на Россию, но и на Западе, где живет больше этнических украинцев и украиноговорящих, и исторические связи ориентирован на Европу. Широта и глубина победы Зеленского ставит под сомнение часто отмечаемый разрыв между востоком и западом.

Третий показательный аспект - относительная чистота выборов. Миссии иностранных наблюдателей подтвердили, что грязные уловки, распространенные на постсоветском пространстве, в основном отсутствовали, а действующие попытки оппонентов склонить освещение в СМИ или оказать влияние на процедуры голосования и подсчета голосов минимальны. (Единственным гигантским исключением было благоприятное освещение кампании Зеленского телеканалом "1 + 1") Кроме того, это был третий раунд достаточно чистых выборов после фальсификации 2004 года, которая вызвала Оранжевую революцию. Если эта серия прозрачных выборов и свидетельство двух популярных революций недостаточны для Freedom House, чтобы поднять оценки Украины и поставить ее в свободную категорию, серьезные аналитики должны требовать объяснений.

Таким образом, результаты выборов свидетельствуют о том, что в Украине существует сильное демократическое общество и правительство, поддерживающее разнообразие в этническом, языковом, культурном и региональном измерениях. Если это не мультикультурная демократия, что это? Такое развитие событий имеет особое значение, учитывая упадок демократии в некоторых частях Европы и избирательные диктатуры на востоке. Украина может считаться одной из тех немногих стран, которые в значительной степени избежали таких недемократических тенденций, возможно, наряду с Канадой, Новой Зеландией и Австралией.

Действительно, в сравнении с Канадой есть ирония, которая может служить примером для сохранения мультикультурализма в качестве формальной политики. В 1964 году сенатор Павел Юзик, сын украинских иммигрантов, выступил с первой речью в Сенате под названием "Канада - многокультурная нация", с которой начался процесс, который завершился в Канаде провозглашением мультикультурализма как своей национальной идеи. Возможно для 28-й годовщины независимости Украины 24 августа Зеленский мог бы сделать аналогичное объявление о мультикультурной Украине со ссылкой на украинское происхождение концепции в Канаде, чтобы добавить цвета и энергии в идею.