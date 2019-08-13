Белорусская пенсионерка установила камеру, чтобы поймать соседа на нелегальном ремонте авто 3 13.08.2019, 12:19

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Валентина Данилян

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Но женщине никто не верит.

Жительница частного сектора Валентина Данилян почти два года ходит по инстанциям и пытается доказать, что ее сосед в буквальном смысле перекрывает ей кислород. Она утверждает, что мужчина по ночам тайком красит машины, а все вредные пары идут к ней в дом. Но женщине никто не верит, сообщает Intex-press.

Пенсионерка Валентина Данилян живет одна в частном доме. Лет шесть назад соседний с ней участок купил предприниматель Ровшан Сулейманов. Сначала соседство с ИП не доставляло женщине дискомфорта. Наоборот, говорит она, общались, ходили друг к другу в гости. Но последние два года соседи находятся в состоянии постоянного конфликта из-за бизнеса предпринимателя.

«От сварки скачет напряжение»

Ровшан Сулейманов официально зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, вид деятельности – техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Но Валентина Данилян утверждает, что помимо ремонта он занимается еще сваркой и покраской авто у себя в гараже, который находится буквально в двух шагах от ее дома.

– Работает он по ночам, потому что ему запрещено этим заниматься. Режет, пилит. Но страшнее всего – сварка и покраска. От сварки у меня в доме скачет напряжение, смотрю телевизор, а он вместо картинки радужные разводы показывает, – в доказательство своих слов Валентина Данилян показывает фото с экраном своего телевизора, на котором действительно ничего не видно, кроме цветных пятен. – А когда красит, все запахи у меня в доме, не могу дышать. Голова начинает адски болеть, легкие будто пластиком каким-то обволакивает!

По словам горожанки, сначала она пыталась договориться с соседом – безрезультатно.

– Я просила по-хорошему, а он – это мои деньги, и все тут. Поэтому решила искать помощь со стороны, – рассказывает женщина.

«Мне никто не верит»

Куда только Валентина Данилян не обращалась: писала письма в горисполком, санстанцию, МЧС, налоговую, другие контролирующие органы.

– Но на большинство своих обращений получала лишь отписки. А многочисленные комиссии, которые собирались по этому вопросу, то не могли попасть во двор соседа, то не находили никаких нарушений, – говорит горожанка.

Хотя некоторые ответы из городских инстанций подтверждают, что проблему Валентина Данилян не придумала. К примеру, в одном из ответов, который женщина получила из горисполкома год назад, говорится, что в ходе обследования гаража предпринимателя было установлено, что он «оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, в том числе осуществляет сварочные, кузовные и покрасочные работы», при том, что месторасположение его гаража не позволяет этого делать. Тогда ИП выдали предписание о запрещении проводить эти работы у себя в гараже. Но, как уверяет горожанка, предписание это сосед нарушает. Правда, как это доказать, она не знает.

– Я уже установила у себя во дворе видеокамеру, потому что мне никто не верит. И на ней видно, особенно вечером, что от гаража идут выбросы. А мне говорят, что ничего не видно и на записи просто блики от солнца! – женщина едва не плачет от бессилия. – Два года я борюсь и ничего не могу сделать, поэтому и решила прийти в редакцию. Меня делают дурой, а я действительно себя плохо чувствую. Даже респиратор купила, потому что невозможно дышать.

«Она мне просто завидует»

Сосед Валентины Данилян на звонок корреспондента Intex-press с просьбой рассказать свою версию сложившейся ситуации отреагировал спокойно и заявил, что ремонтные работы в гараже не ведет и что соседка клевещет на него.

– У меня есть место, где машины ремонтировать. В этом гараже я ничего не делаю, у меня даже инструмента и оборудования там нет, просто гараж, – говорит Ровшан Сулейманов. – Недавно ко мне приезжали человек 15 проверяющих – ничего не нашли. Она мне просто завидует, что я сам работаю, зарабатываю, дом строю, а у нее денег нет.

По словам мужчины, он устал от необоснованных, по его мнению, нападок соседки и даже сам писал на нее заявление в милицию. Но там ему сказали, что наказывать женщину не за что и что на ее жалобы обязаны реагировать, сколько бы она их ни писала.

Чем закончится этот конфликт, неизвестно. Похоже, стороны сами зашли в тупик и не знают, что им дальше делать. Но хочется надеяться, что соседи наконец услышат друг друга и смогут найти компромисс.

Олег Бандык, юрист:

– Единственное, что я могу посоветовать женщине в этой непростой ситуации, – собрать свидетелей, готовых встать на ее сторону в судебном разбирательстве, и подавать в суд иск о прекращении ИП деятельности, наносящей вред здоровью. Кроме этого, она может написать письмо в прокуратуру с требованием проверить деятельность предпринимателя в ночное время. Думаю, смогут это сделать, привлекая органы милиции.