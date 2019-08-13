Зеленский упростил получение гражданства Украины белорусским добровольцам 2 13.08.2019, 12:36

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Фото: Дмитро Палойка via Facebook

Также упрощена процедура получения гражданства политическим эмигрантам из РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский упростил процедуру получения гражданства Украины иностранцам и лицам без гражданства, которые принимали участие в укреплении национальной безопасности и обороны Украины, а также гражданам РФ, которые подвергаются преследованию по политическим убеждениям. Соответствующий указ был обнародован на сайте президента сегодня, сообщает "Гордон".

Своим указом президент расширил перечень документов, которые могут быть основанием для приобретения гражданства Украины.

Для того, чтобы получить украинское гражданство, россиянам нужно будет предоставить декларацию об отказе от прежнего гражданства и справку Министерства иностранных дел Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданную в установленном Кабинетом Министров Украины порядке, которая подтвердит политическое преследование в РФ.

Президент поручил Кабинету министров Украины разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины относительно упрощения порядка получения украинского гражданства вышеуказанным категориям.

Напомним, белорусские добровольцы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой дать им украинское гражданство.

"Многие из наших ребят сейчас ранены, требует лечения. Они не имеют юридической защиты, права на юридическую помощь. Я считаю, что это, как минимум, позорно для государства, которое мы приехали защищать", - сказал Ян Мельников, боец тактической группы "Беларусь", который принимает участие в конфликте с 2014 года.