Ученые измерили кровяное давление по видео 1 13.08.2019, 13:04

Cпециалисты использовали метод фотоплетизмографии.

Китайским и канадским ученым удалось определить кровяное давление по видеозаписи лица. Алгоритм позволяет рассчитывать величину давления с точностью до семи миллиметров ртутного столба, пишет N+1.

Метод фотоплетизмографии позволяет определить пульс и давление, замеряя изменение объема сосудов после сердечных сокращений с помощью фоторезистора или камеры. Обычно этот метод применяют в контакте с пальцем.

Ученые представили алгоритм, способный измерять давление бесконтактно, по видеозаписи, сделанной на смартфон.

При сердцебиении сосуды лица расширяются, а красный цвет, отраженный от гемоглобина крови и попадающий на камеру, становится интенсивнее. При этом интенсивность света, отраженного от меланина, остается прежней. Алгоритм измеряет соотношение этих компонентов в свете, попадающем на камеру, и регистрирует расширение сосудов.

Исследователи определили 17 областей на лице, которые лучше всего отражают объем сосудов во время сердечных сокращений. Затем они создали карту, которая помогает алгоритму эффективно анализировать изображение.

Для обучения алгоритма использовали датасет из видеозаписей лиц и параллельных измерений давления и пульса с помощью тонометра. Всего в исследовании участвовали 1328 добровольцев.