Роман Сангушко: как князь c гербом «Погоня» побеждал Ивана Грозного партизанскими методами 13.08.2019, 13:26

Белорусский полководец прославился во время Ливонской войны.

Княжеский род Сангушко (герб Погоня) берет свое начало от линии Гедеминовичей, от одного из сыновей Великого князя Литовского Ольгерда Федора, у которого был сын Сангушко (уменьшенный вариант имени Александр, Василий или Семен), пишет vklby.com.

Сам же Роман Федорович Сангушко принадлежал к ковельской линии князей. Родился он на Волыне, приблизительно в 1537-ом году. Отцом его был маршалак Волынский, староста Браславский и Винницкий Федор Андреевич, а матерью Анна, происходившая из рода Бранковичей.

Свое воспитание Роман Сангушко получил при дворе Великого князя Литовского и короля Польского Сигизмунда Августа. В 17 лет, после смерти своего отца и старшего брата Дмитрия, он стал главой рода. А в 18 лет начал военную карьеру на Украине, где возглавил свой частный отряд. В 1555-ом году был направлен в Киев под командование Николая Радзивилла Рыжего для защиты города от возможных нападений со стороны московских войск. В 1557-ом году Сигизмунд Август назначил Сангушко старостой Житомирским. Первые знания по воинскому делу получил от князя Радзивилла, а также Василия Острожского и Григория Ходкевича. Вместе с ними он отбивал нападения крымских татар на Подолье в январе 1558-го года. Принял участие в нескольких боях, в каждом из которых ему удавалось освободить из плена людей, которых татары гнали для продажи в рабство.

В период с 1558 по 1559-й год Роман Сангушко гостил у Григория Ходкевича в имении Харошы на Подляшье (недалеко от Белостока, Польша). Там он познакомился с дочерью Ходкевича Александрой, на которой и женился.

В 1561 году Роман Сангушка отправился на Ливонскую войну, в район западной Двины, потом снова был переброшен на юг для защиты территорий ВКЛ от крымских татар. 26 января 1564 года во главе своей конной роты, количеством в 200 всадников, принял участие в битве на реке Улла, где смог отличится как командир среднего звена. После победы на Улле он провел 1564-65-й год в Житомире, защищая его от набегов крымских татар.

30 марта 1566-го года Сигизмунд Август за военные заслуги назначил Романа Сангушку на должность брацлавского воеводы. Наряду с должностью он получил во владение двор в Виннице и несколько деревень на территории воеводства, где и занялся укреплением замков и защитой земель от нападений крымских татар.

В феврале 1567 года Сигизмунд Август назначил Романа Сангушку исполняющим обязанности Польного гетмана ВКЛ. Весной этого же года его отправили на Ливонскую войну в направлении Полоцка. В командование ему достались все войска ВКЛ, которые находились в Витебском воеводстве. Задачей было следить за действиями московских войск, а также строительство замков на реке Сорице, Туровле и своей штаб-квартире Чашниках.

Так как численность отряда Сангушко было небольшая, всего около 2000 человек (больше в этом регионе литовских войск не было), он проводил хорошо спланированные, незаметные для врага, разведки. По итогам полученных сведений продумывал тактику и стратегию возможных нападений на Московские войска, которые периодически по численности солдат значительно превосходили его собственное войско. Он мастерски избегал прямых столкновений на поле боя, почти не неся потерь.

21 июля 1567-го года в урочище Суша отряд Романа Сангушко разбил Московское войско, направлявшееся к одноименной крепости (Суша). Численность противника составляла 8000 человек, что в 4 раза превосходило кол-во людей у Сангушко.

В середине сентября 1567-года, благодаря разведке, Сангушко узнает, что к крепости Суша из крепости Улла в очередной раз выдвинулось маршем шеститысячное московское войско с обозом, в котором находилось продовольствие. Отряд Сангушко к этому моменту насчитывал 3000 солдат, что было в два раза меньше чем у противника. Стремительной и неожиданной атакой князь со своим отрядом разбил врага. После победы литвинам достался обоз с припасами (1300 возов), а также пленные московские солдаты вместе с воеводами, Осипом Щербатым и Юрием Барятинским. Вдохновленный победой, Роман Сангушко осадил крепость Суша, однако из-за отсутствия артиллерии ее взять не удалось.

Казна ВКЛ часто бывала пуста. Поэтому, чтобы обеспечить жалованье своим войскам, Роману Сангушко пришлось одолжить деньги под залог своего имущества Дольска в Пинском повете. Кроме этого, в 1567-ом году он за свой счет выставил 100 всадников и 50 солдат с ручницами в земское войско ВКЛ. Организовал князь и строительство замков в Дрисе, Лепели, Чашниках, Лукомле, Крывине. Заботился об обеспечении замковых гарнизонов пушками и боеприпасами. Занимался доставкой припасов в Сураж и Витебск. За эту службу он получил Речицкое староство и деревни Городок, Козлиничи и Черньча в Луцком повете.

Вернувшись на войну 21 августа 1568-го года, Роман Сангушко осуществил дерзкую операцию по захвату крепости Улла, построенной московитами на острове. Из разведданных он узнал, что из Полоцка прибыло подкрепление и по этому поводу в этот день в крепости устроили праздник и всем желающим было разрешено пить. Сангушко понимал - внимание противника ослаблено и не упустил свой шанс. Сначала он отправил в атаку казаков на челнах со стороны реки, чтобы они отвлекли внимание московского гарнизона на себя. За это время пехота сумела подобраться к деревянным стенам, поджечь их и выломать браму. Завершила захват Уллы конница, которая переплыла через реку и ворвалась в крепость. После захвата Уллы Роман Сангушко отремонтировал ее и оставил там свой гарнизон. Взятие крепости значительно улучшило стратегическое положение ВКЛ в этой войне.

В 1569-ом году, принимая участие в подписании Люблинской унии и ставя свою печать на этом документе, он прекрасно осознавал, что это вызовет гнев у многих влиятельных литвинов, однако он также ясно понимал, что без помощи Польши, а точнее ее войск, ВКЛ в одиночку в ливонской войне не выиграть. В этом же году он получил булаву гетмана польного ВКЛ, должность которого уже исполнял несколько лет.

После подписания Люблинской унии Роман Сангушко снова вернулся на войну, посетил замки в полоцком воеводстве, взял штурмом занятый московским гарнизоном замок Цётчи, который соединял Туровлю с Полоцком. После известия о смерти жены в феврале 1570 он вернулся на Волынь, проведя там год, а весной 1571 отправился в Варшаву. Возвращаясь назад на Волынь, заболел по дороге горячкой и умер в Ружанах 12 мая 1571-го года. По семейным традициям Романа Сангушко похоронили в Мельцах на Волыни в церкви святого Николая.