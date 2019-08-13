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Зарплаты в Великобритании растут самыми быстрыми темпами за 11 лет

  • 13.08.2019, 13:34
Зарплаты в Великобритании растут самыми быстрыми темпами за 11 лет

Cредний заработок в неделю увеличился на 3,9% по сравнению с 2018 годом.

Официальные данные показывают, что зарплата в Британии растет самыми быстрыми темпами с тех пор, как мировой финансовый кризис разразился более десяти лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Управление национальной статистики заявляет, что средний заработок в неделю был на 3,9% больше во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Это самый высокий темп роста за 11 лет, и аналитики говорят, что это подрывает потребность снижения ставок Банком Англии.

Недавно усилились спекуляции о том, что банк может снизить свою основную процентную ставку с нынешних 0,75% на фоне неопределенности относительно выхода Британии из Европейского Союза влияют на объем производства.

На прошлой неделе статистическое управление заявило, что британская экономика сократилась во втором квартале на 0,2% во многом из-за проблем, связанных с Brexit. Это худший показатель с 2012 года.


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