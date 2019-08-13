Ученые вывели микроб, который может объяснить происхождение жизни на Земле 13.08.2019, 13:38

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Для этого пришлось взять образцы из места названием Замок Локи в Северной Атлантике.

Биологи впервые поймали и вырастили неуловимый вид бактерий, похожий на тот, который мог создать сложную жизнь на нашей планете.

Эти древние микроорганизмы, известные как археи, изначально считались частью домена (самая крупная структура в классификации живых организмов) бактерий и назывались архебактериями. Однако эти организмы так отличались своим строением от всех остальных, что ученые выделили их в отдельный домен. До сих пор большая часть архей была идентифицирована только по анализу содержащих ДНК проб и никогда не была получена в лабораторных условиях, пишет naked-science.ru.

Выделить эти микроорганизмы смогли японские ученые, опубликовавшие препринт своей статьи на сайте bioRxiv.org. Им потребовалось 12 лет, чтобы осуществить это. Исследователи собрали образцы грязи из глубоководного гидротермального поля под названием Замок Локи, которое находится в Северной Атлантике. В образцах ученые обнаружили фрагменты генетического кода от разных бактерий.

Благодаря долгой и упорной работе исследователям удалось выделить из этой «мешанины» гены одного из типов архей, который ученые назвали Lokiarchaeota — по имени места, где они были обнаружены. Вскоре другие лаборатории обнаружили другие локиподобные археи, и вместе они образовали линию под названием «Асгардская архея», названную в честь мифологической области, населенной норвежскими богами. Теперь ученые впервые в мире смогли вывести древние организмы в лаборатории, чтобы исследовать их более подробно.

Для выращивания микробов из глубоководных отложений специалисты построили биореактор, имитирующий условия глубоководного гидротермального поля с высокой концентрацией метана, и поместили туда собранные по частям археи. В течение пяти лет исследователи ждали, пока медленнорастущие микробы размножатся в реакторе. Затем они взяли образцы и поместили их вместе с питательными веществами в стеклянные пробирки, которые простояли еще год, прежде чем подать признаки жизни. Генетический анализ выявил едва заметную популяцию Lokiarchaeota. Но и это было большим успехом для ученых, учитывая прихотливость этих организмов.

Хотя точное место организмов в Древе Жизни остается спорным, многие анализы объединяют архей и эукариот вместе. Это может означать, что какой-то далекий предок «асгардцев» дал начало всем эукариотам — всем, от панды до грибов портобелло.