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В Беларуси цена на безалкогольные напитки может повыситься на 25%

  • 13.08.2019, 13:52
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В Беларуси цена на безалкогольные напитки может повыситься на 25%

Причина - депозитная система.

Первый заместитель генерального директора унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» Андрей Рощупкин по просьбе Offiсe Life прокомментировал проект указа о депозитно-залоговой системе (ДЗС) обращения тары.

Топ-менеджер обратил внимание на то, что решение о создании ДЗС для сбора тары от безалкогольных напитков, пива и алкоголя принималось без серьезного экономического анализа альтернативных систем сбора, доказавших свою эффективность в мире. Например, это система «зеленая точка». Также в предлагаемом варианте ДЗС не нашли места для упаковки от молочной тары, масел и непищевых продуктов.

«Введение депозитно-залоговой системы в соответствии с вынесенным на общественное обсуждение проектом указа значительно повысит издержки производителей безалкогольных напитков и питьевых вод. Сегодня отпускная цена литра безалкогольного напитка в среднем составляет около одного рубля. И производители вынуждены будут 4 копейки перечислять оператору ДЗС. Другими словами, около 4−7% выручки, и при этом это только плата за функционирование ДЗС, а стоимость напитка на полке вырастет более чем на 25%. Предполагается, что 20 копеек возвратятся потребителю».

Андрей Рощупкин отметил, что отрасль безалкогольных напитков очень низкомаржинальная, с рентабельностью 3−5%. Производители не имеют возможности за счет своей прибыли компенсировать эти издержки. Придется повышать цены, что скажется на спросе, который в последние годы весьма нестабилен.

«Поэтому мы предлагаем коллегам еще раз проанализировать ситуацию со всех сторон. В том числе и с точки зрения развития отрасли безалкогольных напитков».

По словам представителя Coca-Cola, если посчитать все налоги, сборы и издержки на выполнение законодательно предусмотренных процедур (например, маркировки), уровень изъятия в отрасли безалкогольных напитков уже составляет 35−40%.

«Объективно наш бизнес не является сегодня привлекательным для инвесторов. Доказательство этому — отсутствие новых игроков. Все крупные компании на этом рынке присутствуют давно».

А ведь Беларусь, как отмечает Андрей Рощупкин, обладает огромными запасами пресной питьевой и минеральной воды в Европе. Месторождения экологически чистые. У отрасли огромный экспортный потенциал. Но необходимо повышать ее привлекательность для инвесторов, не забывая и об экологии. Подходить к решению всех проблем нужно комплексно, сделав акцент прежде всего на аналитической составляющей.

«В стране внедрены только некоторые элементы Системы природно-экономического учета (СПЭУ), которые приняты ООН в 2012 году в качестве стандартов. При этом нет полной информации о движении основных материальных ресурсов в экономике, образовании отходов, их морфологии, распределении, вовлечении в экономику. И такая фрагментарная первичная информация не позволяет научно обоснованными методами просчитать концепции и проекты в области сбора и переработки отходов, оценить их экономическую эффективность».

Справедливости ради Андрей Рощупкин сделал ремарку: Минжилкомхоз планирует провести ряд исследований. В том числе по морфологии отходов. Но логично сначала получить эти цифры, проанализировать их и, исходя из полученных результатов, выбрать инструменты для повышения уровня собираемости использованной тары.


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