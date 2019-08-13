закрыть
13 августа 2019, вторник, 14:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Они написали протесты

  • 13.08.2019, 14:06
Они написали протесты
Задержание 27 июля в Москве
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Хватило восьми шаблонов.

По статье 20.2 административного кодекса РФ на сайте Мосгорсуда было опубликовано 153 решения по делам за период с 27.07.2019 по 2.08.2019, пишет «Новая газета».

Тексты данных постановлений были распознаны и попарно сверены на предмет совпадений текстов, и была получена матрица заимствований, на которой отчетливо выделились 9 крупных кластеров совпадений. В эти кластеры вошли постановления дел, рассмотренных как в одинаковых районных судах, так и в разных.

Дела, попавшие в данные кластеры, подверглись дальнейшему анализу. Из них были вычленены протоколы, которые повторно попарно сравнили.

В результате удалось выявить 8 шаблонов фактических сведений о правонарушении (фабулы дела), которые использовались в 64 делах в судах районов: Гагаринского, Дорогомиловского, Замоскворецкого, Измайловского, Кузьминского, Кунцевского, Люблинского, Нагатинского, Никулинского, Останкинского, Преображенского, Савеловского, Тверского, Хорошевского, Щербинского.

Совпадения шаблонов носят дословный характер, и их случайное тождество следует исключить.

Это означает, что постановления о вынесении административного наказания этими судами не могли быть написаны судьями независимо, так как существует общий источник, из которого суды брали эти тексты.

Данное обстоятельство идет вразрез с принципами независимости суда, автономии судьи при вынесении решения, критической оценкой судьей доказательств в процессе, отсутствия предопределенной доказательной силы тех или иных доказательств.

Наиболее разумным объяснением «плагиата» в решениях разных судов является то, что они представляют собой некритично скопированные полицейские протоколы. Те же в свою очередь могли вопреки обстоятельствам дел спускаться в отделения полиции «сверху».

Распределение шаблонов выглядит следующим образом:

Согласно текстам протоколов все правонарушения второго шаблона были совершены в период времени с 14:00 до 20:45, пятого — с 14:00 до 21:00, шестого — в 20 часов 10 минут, а восьмого — примерно в 20 часов 50 мин.

Текст 8 шаблонов, которые описывают примерно половину всех «административных нарушений», следующий:

ШАБЛОН № 1

дата, с время до время по адресу: адрес, фио, в составе группы граждан в количестве около 5000 человек, являлся участником публичного мероприятия в форме митинга, шествия, проходившего по улицам, адрес — Тверской, Петровке, Неглинной, адрес, не согласованного с органами исполнительной власти в лице правительства, адрес, и префектуры адрес, при этом повлекшего помеху движению пешеходов и транспортных средств, тем самым нарушил положения п. 1 ст. 2, ст. 3, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от дата № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ.

ШAБЛОН № 2

дата в период времени с 14:00 до 20:45, гражданин, фио, в составе группы граждан в количестве около 5000 человек, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги: «Допускай!», «Это наш город!», «Мы здесь власть!» и другие, то есть добровольно принял участие в несогласованной массовой акции в форме митинга и шествия по центральным улицам, адрес (Столешников переулок, адрес, адрес, адрес и др.), в ходе которого создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств, полностью или частично перекрывая собой пешеходные тротуары и проезжую часть, чем допустил нарушение вышеуказанных требований Федерального закона от дата № 54-ФЗ («О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») и требований закона, адрес, № 10, от дата («Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в адрес собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований»), на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия не реагировал, т. е. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 6.1 ст.20.2. КРФоАП.

ШАБЛОН № 3

дата, в период времени с время до время, по адресу: адрес, Тверская, д. 13 у здания правительства Москвы, ФИО, в составе группы граждан в количестве около 5000 человек, являясь участником публичного мероприятия, в форме митинга, которое переросло в массовое шествие по центральным улицам города (Столешников переулок, адрес, адрес, адрес и др.), конечным пунктом которого стала адрес (возле входа на станцию метро «Трубная»), несогласованного с органами исполнительной власти в лице правительства Москвы, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, которые посредством звукоусиливающих устройств информировали участников публичного мероприятия о том, что проведение данного мероприятия и участие в нем незаконно, скандировали лозунги, полностью перекрыв собой пешеходные тротуары и проезжую часть, что повлекло создание помехи движению пешеходов и транспортных средств, тем самым нарушил положения Федерального закона от дата № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и требования закона, адрес, № 10 от дата «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в адрес собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований», чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ.

ШАБЛОН № 4

дата по адресу: адрес, время, был задержан, фио, который в период времени с время до время в составе группы граждан в количестве около 5000 человек, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги: «Допускай!», «Это наш город!», «Мы здесь власть!» «Нам здесь жить!», «Путин — вор!», «Позор!», «Горбунова в отставку!» и другие, то есть добровольно принял участие в несогласованной массовой акции в форме митинга и шествия по центральным улицам адрес (Столешников переулок, адрес, адрес, адрес и др.), в ходе которого создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств, полностью или частично перекрывая собой пешеходные тротуары и проезжую часть, чем допустил нарушение вышеуказанных требований Федерального закона от дата № 54-ФЗ («О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») и требований закона, адрес, № 10 от дата («Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в адрес собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований»), на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия не реагировал, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ.

ШАБЛОН № 5

** г. в период времени с 14:00 до 21:00 ** в составе группы граждан в количестве около ** человек по адресу: г. ** участвовал в публичном массовом мероприятии в форме митинга, несогласованного с органами исполнительной власти г. Москвы с количеством участников около ** человек, который перерос в массовое шествие по центральным улицам города, в ходе которого его участники на всем пути следования перекрывали собой пешеходные тротуары и проезжую часть, конечным пунктом которого стала ул. **. В составе группы граждан **., игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги: «Допускай!», «Это наш город!», «Мы здесь власть!» и другие, то есть добровольно принял участие в несогласованной массовой акции в форме митинга и шествия по центральным улицам города Москвы, чем нарушил положения ФЗ РФ от 19.06.2004 г. № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях», Закона г. Москвы № 10 от 04.04.2007 г. «Об обеспечении условий реализации права граждан РФ на проведение в г. Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований». Таким образом, гражданин ** совершил административное правонарушение по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ.

ШАБЛОН № 6

*** 27 июля 2019 года в 20 часов 10 минут по адресу, адрес, в нарушение положений Федерального закона от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», осознавая противоправный характер своих действий, зная о том, что массовая политическая акция в центральной части города Москвы не согласована с органами исполнительной власти города Москвы, в составе группы граждан около 400 человек добровольно принял участие в не согласованном с органами исполнительной власти в лице уполномоченного органа исполнительной власти публичном мероприятии в форме митинга, выкрикивая антиправительственные лозунги …, привлекая тем самым внимание граждан и средств массой информации, на неоднократные требования сотрудников полиции, объявляемых по громкой связи (мегафону), прекратить данное несогласованное мероприятие и разойтись.

ШАБЛОН № 7

Так, 27 июля 2019 года примерно в 20 часов 50 минут по адресу: Москва, Петровский бульвар от д. 3 стр. 2 до д. 9 стр. 1, ФИО в нарушение вышеуказанных требований Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ, Закона г. Москвы от 04.04.2007 г. № 10 «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований» в составе группы граждан в количестве 2500 человек принял участие в публичном мероприятии в форме митинга, не согласованном с органами исполнительной власти г. Москвы, повлекшим создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры и движению транспортных средств, а также пешеходов, во время прохождения участники шествия выкрикивали лозунги тематического содержания, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои действия не реагировал.

ШАБЛОН № 8

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах: *** года по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 13, у здания правительства Москвы состоялось публичное массовое мероприятие в форме митинга, не согласованного с органами исполнительной власти города Москвы, одним из участников данного мероприятия являлся *** Так, **** года в период времени с * часов * минут до * часа * минут, **, в составе группы граждан в количестве около 10 000 человек, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги: «Допускай!», «Это наш город!», «Мы здесь власть!» и другие, то есть добровольно принял участие в несогласованной массовой акции в форме митинга и шествия по центральным улицам города Москвы (Столешников переулок, ул. Тверская, ул. Петровка, ул. Неглинная и др.), в ходе которого создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств, полностью или частично перекрывая собой пешеходные тротуары и проезжую часть, при этом конечным пунктом шествия стала Трубная площадь (около станции метро «Трубная»).


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип