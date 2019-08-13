Они написали протесты 13.08.2019, 14:06

Задержание 27 июля в Москве

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Хватило восьми шаблонов.

По статье 20.2 административного кодекса РФ на сайте Мосгорсуда было опубликовано 153 решения по делам за период с 27.07.2019 по 2.08.2019, пишет «Новая газета».

Тексты данных постановлений были распознаны и попарно сверены на предмет совпадений текстов, и была получена матрица заимствований, на которой отчетливо выделились 9 крупных кластеров совпадений. В эти кластеры вошли постановления дел, рассмотренных как в одинаковых районных судах, так и в разных.

Дела, попавшие в данные кластеры, подверглись дальнейшему анализу. Из них были вычленены протоколы, которые повторно попарно сравнили.

В результате удалось выявить 8 шаблонов фактических сведений о правонарушении (фабулы дела), которые использовались в 64 делах в судах районов: Гагаринского, Дорогомиловского, Замоскворецкого, Измайловского, Кузьминского, Кунцевского, Люблинского, Нагатинского, Никулинского, Останкинского, Преображенского, Савеловского, Тверского, Хорошевского, Щербинского.

Совпадения шаблонов носят дословный характер, и их случайное тождество следует исключить.

Это означает, что постановления о вынесении административного наказания этими судами не могли быть написаны судьями независимо, так как существует общий источник, из которого суды брали эти тексты.

Данное обстоятельство идет вразрез с принципами независимости суда, автономии судьи при вынесении решения, критической оценкой судьей доказательств в процессе, отсутствия предопределенной доказательной силы тех или иных доказательств.

Наиболее разумным объяснением «плагиата» в решениях разных судов является то, что они представляют собой некритично скопированные полицейские протоколы. Те же в свою очередь могли вопреки обстоятельствам дел спускаться в отделения полиции «сверху».

Распределение шаблонов выглядит следующим образом:

Согласно текстам протоколов все правонарушения второго шаблона были совершены в период времени с 14:00 до 20:45, пятого — с 14:00 до 21:00, шестого — в 20 часов 10 минут, а восьмого — примерно в 20 часов 50 мин.

Текст 8 шаблонов, которые описывают примерно половину всех «административных нарушений», следующий:

ШАБЛОН № 1

дата, с время до время по адресу: адрес, фио, в составе группы граждан в количестве около 5000 человек, являлся участником публичного мероприятия в форме митинга, шествия, проходившего по улицам, адрес — Тверской, Петровке, Неглинной, адрес, не согласованного с органами исполнительной власти в лице правительства, адрес, и префектуры адрес, при этом повлекшего помеху движению пешеходов и транспортных средств, тем самым нарушил положения п. 1 ст. 2, ст. 3, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от дата № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ.

ШAБЛОН № 2

дата в период времени с 14:00 до 20:45, гражданин, фио, в составе группы граждан в количестве около 5000 человек, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги: «Допускай!», «Это наш город!», «Мы здесь власть!» и другие, то есть добровольно принял участие в несогласованной массовой акции в форме митинга и шествия по центральным улицам, адрес (Столешников переулок, адрес, адрес, адрес и др.), в ходе которого создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств, полностью или частично перекрывая собой пешеходные тротуары и проезжую часть, чем допустил нарушение вышеуказанных требований Федерального закона от дата № 54-ФЗ («О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») и требований закона, адрес, № 10, от дата («Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в адрес собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований»), на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия не реагировал, т. е. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 6.1 ст.20.2. КРФоАП.

ШАБЛОН № 3

дата, в период времени с время до время, по адресу: адрес, Тверская, д. 13 у здания правительства Москвы, ФИО, в составе группы граждан в количестве около 5000 человек, являясь участником публичного мероприятия, в форме митинга, которое переросло в массовое шествие по центральным улицам города (Столешников переулок, адрес, адрес, адрес и др.), конечным пунктом которого стала адрес (возле входа на станцию метро «Трубная»), несогласованного с органами исполнительной власти в лице правительства Москвы, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, которые посредством звукоусиливающих устройств информировали участников публичного мероприятия о том, что проведение данного мероприятия и участие в нем незаконно, скандировали лозунги, полностью перекрыв собой пешеходные тротуары и проезжую часть, что повлекло создание помехи движению пешеходов и транспортных средств, тем самым нарушил положения Федерального закона от дата № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и требования закона, адрес, № 10 от дата «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в адрес собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований», чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ.

ШАБЛОН № 4

дата по адресу: адрес, время, был задержан, фио, который в период времени с время до время в составе группы граждан в количестве около 5000 человек, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги: «Допускай!», «Это наш город!», «Мы здесь власть!» «Нам здесь жить!», «Путин — вор!», «Позор!», «Горбунова в отставку!» и другие, то есть добровольно принял участие в несогласованной массовой акции в форме митинга и шествия по центральным улицам адрес (Столешников переулок, адрес, адрес, адрес и др.), в ходе которого создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств, полностью или частично перекрывая собой пешеходные тротуары и проезжую часть, чем допустил нарушение вышеуказанных требований Федерального закона от дата № 54-ФЗ («О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») и требований закона, адрес, № 10 от дата («Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в адрес собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований»), на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия не реагировал, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ.

ШАБЛОН № 5

** г. в период времени с 14:00 до 21:00 ** в составе группы граждан в количестве около ** человек по адресу: г. ** участвовал в публичном массовом мероприятии в форме митинга, несогласованного с органами исполнительной власти г. Москвы с количеством участников около ** человек, который перерос в массовое шествие по центральным улицам города, в ходе которого его участники на всем пути следования перекрывали собой пешеходные тротуары и проезжую часть, конечным пунктом которого стала ул. **. В составе группы граждан **., игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги: «Допускай!», «Это наш город!», «Мы здесь власть!» и другие, то есть добровольно принял участие в несогласованной массовой акции в форме митинга и шествия по центральным улицам города Москвы, чем нарушил положения ФЗ РФ от 19.06.2004 г. № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях», Закона г. Москвы № 10 от 04.04.2007 г. «Об обеспечении условий реализации права граждан РФ на проведение в г. Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований». Таким образом, гражданин ** совершил административное правонарушение по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ.

ШАБЛОН № 6

*** 27 июля 2019 года в 20 часов 10 минут по адресу, адрес, в нарушение положений Федерального закона от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», осознавая противоправный характер своих действий, зная о том, что массовая политическая акция в центральной части города Москвы не согласована с органами исполнительной власти города Москвы, в составе группы граждан около 400 человек добровольно принял участие в не согласованном с органами исполнительной власти в лице уполномоченного органа исполнительной власти публичном мероприятии в форме митинга, выкрикивая антиправительственные лозунги …, привлекая тем самым внимание граждан и средств массой информации, на неоднократные требования сотрудников полиции, объявляемых по громкой связи (мегафону), прекратить данное несогласованное мероприятие и разойтись.

ШАБЛОН № 7

Так, 27 июля 2019 года примерно в 20 часов 50 минут по адресу: Москва, Петровский бульвар от д. 3 стр. 2 до д. 9 стр. 1, ФИО в нарушение вышеуказанных требований Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ, Закона г. Москвы от 04.04.2007 г. № 10 «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований» в составе группы граждан в количестве 2500 человек принял участие в публичном мероприятии в форме митинга, не согласованном с органами исполнительной власти г. Москвы, повлекшим создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры и движению транспортных средств, а также пешеходов, во время прохождения участники шествия выкрикивали лозунги тематического содержания, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои действия не реагировал.

ШАБЛОН № 8

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах: *** года по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 13, у здания правительства Москвы состоялось публичное массовое мероприятие в форме митинга, не согласованного с органами исполнительной власти города Москвы, одним из участников данного мероприятия являлся *** Так, **** года в период времени с * часов * минут до * часа * минут, **, в составе группы граждан в количестве около 10 000 человек, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги: «Допускай!», «Это наш город!», «Мы здесь власть!» и другие, то есть добровольно принял участие в несогласованной массовой акции в форме митинга и шествия по центральным улицам города Москвы (Столешников переулок, ул. Тверская, ул. Петровка, ул. Неглинная и др.), в ходе которого создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств, полностью или частично перекрывая собой пешеходные тротуары и проезжую часть, при этом конечным пунктом шествия стала Трубная площадь (около станции метро «Трубная»).