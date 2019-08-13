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Видеоблогер: «Закон об отсрочках» — удар по белорусскому образованию

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  • 13.08.2019, 14:51
  • 1,218
Видеоблогер: «Закон об отсрочках» — удар по белорусскому образованию

Власти сами провоцируют отток молодежи за рубеж.

Telegram-канал «Баста!» публикует ответ блогера Андруся Войнича на скандальный закон об отсрочках.

Блоегр считает, что «Закон об одной отсрочке» — удар по белорусскому образованию. Уже в этот призыв тысячи белорусов, которые планировали учиться, обуют сапоги.

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