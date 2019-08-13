Видеоблогер: «Закон об отсрочках» — удар по белорусскому образованию 2 13.08.2019, 14:51

1,218

Власти сами провоцируют отток молодежи за рубеж.

Telegram-канал «Баста!» публикует ответ блогера Андруся Войнича на скандальный закон об отсрочках.

Блоегр считает, что «Закон об одной отсрочке» — удар по белорусскому образованию. Уже в этот призыв тысячи белорусов, которые планировали учиться, обуют сапоги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.