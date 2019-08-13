В Помпеях нашли коробку с украшениями времен Древнего Рима

В Помпеях нашли коробку с украшениями времен Древнего Рима1
- 13.08.2019, 15:07
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Украшения могли принадлежать богатой женщине.
Археологи, которые ведут раскопки в итальянском городе Помпеи, нашли коллекцию женских украшений времен Древнего Рима. Об этом пишет Euronews.
Среди найденных изделий — стеклянные бусины, талисманы на удачу, два зеркала, куски бронзы, костей и янтаря, а также фигурка человека и несколько фасцинусов
Как говорят археологи, эта находка позволит им лучше понять «женский мир» Древнего Рима. Они предполагают, что украшения могли принадлежать богатой женщине.
Римские города Помпеи и Геркуланум оказались погребены в вулканическом пепле во время извержения Везувия в 79 году. Помпеи случайно обнаружили в XVI веке.