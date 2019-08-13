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В Помпеях нашли коробку с украшениями времен Древнего Рима

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  • 13.08.2019, 15:07
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В Помпеях нашли коробку с украшениями времен Древнего Рима
Фото: Parco Archeologico di Pompei

Украшения могли принадлежать богатой женщине.

Археологи, которые ведут раскопки в итальянском городе Помпеи, нашли коллекцию женских украшений времен Древнего Рима. Об этом пишет Euronews.

Среди найденных изделий — стеклянные бусины, талисманы на удачу, два зеркала, куски бронзы, костей и янтаря, а также фигурка человека и несколько фасцинусов

Как говорят археологи, эта находка позволит им лучше понять «женский мир» Древнего Рима. Они предполагают, что украшения могли принадлежать богатой женщине.

Фото: Parco Archeologico di Pompei

Римские города Помпеи и Геркуланум оказались погребены в вулканическом пепле во время извержения Везувия в 79 году. Помпеи случайно обнаружили в XVI веке.


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