В Помпеях нашли коробку с украшениями времен Древнего Рима 1 13.08.2019, 15:07

2,756

Фото: Parco Archeologico di Pompei

Украшения могли принадлежать богатой женщине.

Археологи, которые ведут раскопки в итальянском городе Помпеи, нашли коллекцию женских украшений времен Древнего Рима. Об этом пишет Euronews.

Среди найденных изделий — стеклянные бусины, талисманы на удачу, два зеркала, куски бронзы, костей и янтаря, а также фигурка человека и несколько фасцинусов

Как говорят археологи, эта находка позволит им лучше понять «женский мир» Древнего Рима. Они предполагают, что украшения могли принадлежать богатой женщине.

Фото: Parco Archeologico di Pompei

Римские города Помпеи и Геркуланум оказались погребены в вулканическом пепле во время извержения Везувия в 79 году. Помпеи случайно обнаружили в XVI веке.