СМИ: Зеленский выполнил свое обещание выйти из бизнеса 6 13.08.2019, 15:11

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Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

К настоящему моменту президент Украины остался лишь в общественной организации.

Президент Украины Владимир Зеленский за несколько месяцев передал все свои доли в компаниях соратникам и партнерам.

Об этом сообщает «ЛІГА.net», ссылаясь на данные Единого государственного реестра. Отмечается, что все изменения в структуре собственности оформлены весной 2019 года. Так давнему партнеру Зеленского Сергею Шефиру, который стал первым помощником президента, перешла доля Зеленского в восьми компаниях. Старшему брату Сергея Шефира, шеф-редактору и автору "Студии Квартал-95" Борису Шефиру перешли доли еще в двух компаниях.

К настоящему моменту Зеленский остался лишь в одном юридическом лице - общественной организации «Молодежный центр «Лига смеха».