Украина выдворила из страны российского шпиона 3 13.08.2019, 15:26

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Шпион работал под дипломатическим прикрытием.

Служба безопасности Украины сообщила о выдворении из страны российского разведчика под дипломатическим прикрытием.

Как сообщили в СБУ, шпион работал под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове, пишет "Новое время".

"За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица МИД Украины объявил дипломата-шпиона "persona non grata". Он уже покинул территорию Украины", - сказано в сообщении СБУ.

Также во Львовской области правоохранители задержали местного жителя - военного пенсионера и руководителя одной из общественных организаций. Он собирал разведданные для спецслужб Российской Федерации и передавал их российскому разведчику.

Военный пенсионер, который, как утверждает СБУ, передавал информацию российскому шпиону / Фото: СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что российские спецслужбы завербовали его в 2014 году.

По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях Вооруженных Сил Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене. Материалы дела направлены в суд. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.