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Глава СК: Во время салюта 3 июля часть зарядов механически «доработали»

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  • 13.08.2019, 15:47
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Глава СК: Во время салюта 3 июля часть зарядов механически «доработали»

Стали известный подробности и расследовании дела о трагедии во время салюта в Минске.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич доложил Лукашенко о ходе расследования дела о трагедии 3 июля, когда во время праздничного салюта погибла 64-летняя минчанка и пострадали 10 человек. По словам Носкевича, следствие подтвердило основную версию: при запуске салюта использовались некачественные заряды — часть из них механически «доработали» перед заряжанием, часть были с истекшим сроком годности, пишет tut.by.

Назначено несколько экспертиз, их проводят Государственный комитет судебных экспертиз, Национальная академия наук, специализированные предприятия.

— Они должны нам дать ответ: находятся ли в прямой причинной связи некачественный характер этих изделий, а также механическое воздействие на них со взрывами, которые произошли во время салюта. По мнению следствия, такая связь есть. Но мы не вправе без заключения экспертизы делать выводы, — подчеркнул председатель Следственного комитета.

Известно, что Минобороны закупило изделия у российской компании «Пиро-Росс», проблема произошла с зарядом калибра 195 мм. Обвинение по делу предъявлено двум сотрудникам (ч. 2 ст. 299 УК — «Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека»), они находятся в СИЗО. Два белоруса, имевшие отношение к запуску салюта, проходят подозреваемыми по делу, ранее заявляли в СК.


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