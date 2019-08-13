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Роман Бессмертный освобожден от должности представителя Украины на переговорах в Минске

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  • 13.08.2019, 15:54
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Роман Бессмертный освобожден от должности представителя Украины на переговорах в Минске
Роман Бессмертный
Фото: glavcom.ua

Соответствующий указ подписал президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, пишет unian.net.

"Уволить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в опубликованном на сайте главы государства указе.

9 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика.


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