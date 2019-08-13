Роман Бессмертный освобожден от должности представителя Украины на переговорах в Минске

Роман Бессмертный освобожден от должности представителя Украины на переговорах в Минске6
- 13.08.2019, 15:54
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Соответствующий указ подписал президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, пишет unian.net.
"Уволить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в опубликованном на сайте главы государства указе.
9 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика.