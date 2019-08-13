Сколько белорусам хотят возвращать в магазине за тару 5 13.08.2019, 15:59

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Министерство ЖКХ предлагает отдавать депозит за упаковку, если ее используют повторно.

Схема проста и известна в мире: покупая товар в определенной упаковке, покупатель уплачивает за нее сумму депозита, или залога, а если он потом пустую упаковку сдает обратно, то сумма залога возвращается, пишет kp.by.

Это называется депозитная система. Ее внедрение в Беларуси намечено уже на 2020 год и является частью национальной стратегии по обращению с отходами.

И вот, на общественное обсуждение вынесли проект указа пЛукашенко "О депозитной (залоговой) системе обращения потребительской упаковки". Разработчики говорят, он создан ради сокращения объема бытовых отходов и их влияния на окружающую среду, а также более активного вовлечения в оборот вторичных ресурсов.

Депозитная система успешно функционирует в США, Канаде, Германии, Швеции, Эстонии, Литве и других странах. Например, в Финляндии и Дании (проверено на себе) за пластиковую бутылку, независимо от ее объема, можно вернуть 25 евроцентов. Об этом потребителю сообщают на этикетке товара, а на ценниках в магазинах пишут, что в его стоимость включен залог. Да и во времена СССР похожая система функционировала, правда, только в отношении стеклянной тары - другой ведь и не было.

Речь на сегодня идет о пластиковых, стеклянных и металлических бутылках и банках объемом до трех литров.

По оценкам министерства, внедрение залоговой стоимости тары позволит более чем в два раза увеличить общий сбор отходов упаковки, в первую очередь ПЭТ-бутылок – до трех раз.

Коммунальщики также рассчитывают за счет этого со временем снизить объем захоронения бытовых отходов на 10%. Кроме того, будет дополнительно собрано и переработано не менее 85 тыс. тонн отходов стекла, 23 тыс. тонн отходов ПЭТ и 360 тонн отходов алюминия, посчитали в ведомстве.

Министерство ЖКХ предлагают установить залоговую стоимость за одну бутылку или банку на уровне 20 копеек.

Что интересно, организовать систему сбора рассчитывают за счет потенциальных инвесторов инвестора без привлечения бюджетного финансирования. Для этого правительство должно организовать отдельный конкурс.

Еще в конце прошлого года в Национальном агентстве инвестиций и приватизации посчитали, что ориентировочный объем инвестиций для внедрения в Беларуси системы автоматов для сбора тары составляет 90 млн евро. Несколько крупных компаний, занятых в переработке отходов, начали готовить свои инвестиционные предложения, правда, о каких-либо результатах не сообщалось.

Кстати, подписанная в марте Лукашенко директива №7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» предполагает и постепенный отказ от полиэтиленовой упаковки и ее замену на экологически безопасную - из стекла и бумаги.

Глава Минприроды Андрей Худык в апреле рассказывал журналистам, что белорусские предприятия уже работают над созданием новых стеклянных бутылок, производство которых будет менее материалоемким, а цена — приближенной к цене ПЭТ-бутылок.