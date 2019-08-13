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Ученые назвали специю, которая продлевает жизнь

  • 13.08.2019, 16:05
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Ученые назвали специю, которая продлевает жизнь

Исследование провели специалисты Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета.

Люди, употребляющие перец чили, повышают свои шансы на продление жизни, - согласно данным проведенного исследования, они живут на 12-14% дольше по сравнению с теми, кто не любит и не ест острую пищу, пишет lenta.ua.

Ученые считают, что присутствие в рационе питания перца чили способствует снижению риска смерти от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с органами дыхания.

Данные, которые свидетельствуют о корреляции между употреблением перца чили и продлением жизни, были получены специалистами Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета и Женского госпиталя Бригама (США). Ученые проанализировали данные 487 375 человек возрастом от 30 до 79 лет.

Информация, которая анализировалась исследователями, была получена в результате 7-летних наблюдений, проводившихся в рамках китайского общенационального исследования. За этот период среди людей, охваченных наблюдением, было зафиксировано более 20 тысяч смертей. Когда частоту смертей сопоставили с образом питания испытуемых, оказалось, что любители перца отличаются более весомой продолжительностью жизни и лучшей защищенностью от болезней.

«Среди людей, часто употреблявших блюда с перцем, мы насчитали на 14% больше долгожителей. Любители перченого реже умирали от проблем с сердцем, легкими и в связи с онкологическими заболеваниями», - констатировали в итоге авторы проекта.


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