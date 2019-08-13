На девушку, которую российский полицейский ударил в живот, завели дело 15 13.08.2019, 16:26

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Задержание Дарьи Сосновской, 10 августа 2019 года

Фото: Давид Френкель / Медиазона

Ей грозит крупный штраф или обязательные работы.

В отношении Дарьи Сосновской, которую при задержании после акции 10 августа российский полицейский ударил в живот, завели административный протокол о нарушении порядка проведения митинга (по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ), пишет «Немецкая волна».

Таганский суд Москвы рассмотрит дело во вторник, 13 августа. Госпоже Сосновской грозит штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб. или обязательные работы до 40 часов.

Как сообщила «Интерфаксу» адвокат девушки Татьяна Молоканова, она обратилась к врачам, «ее везут сейчас в больницу.