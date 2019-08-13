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Активист поймал «палаточника» Марзалюка на нарушении закона

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  • 13.08.2019, 16:41
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Активист поймал «палаточника» Марзалюка на нарушении закона
Игорь Марзалюк
Фото: svaboda.org

Александр Хамратов хочет привлечения «депутата» к ответственности.

6 мая 2019 года «депутат» «палаты представителей» Игорь Марзалюк, гендиректор ЗАО «ТИС-Магмет» Валерий Гусаревич и несколько человек преклонного возраста торжественно открыли перила в парке в районе улицы 30-ти лет Победы, пишет mspring.online. Получилось резонансно – Марзалюк и Гусаревич даже перерезали красную ленту, после чего стали мемом Байнета.

Активист Александр Хамратов обратил внимание, что во время мероприятия отсутствовали сотрудники милиции, скорой помощи и МЧС. Он обратился в Ленинский РОВД с просьбой провести проверку в отношении «депутата» Игоря Марзалюка и начать административный процесс за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

Милиция отказалась начинать процесс, сославшись на «отсутствие состава административного правонарушения».

Хамратов не согласился с постановлением Ленинского РОВД и обжаловал его суде Ленинского района Могилева. Судья Игорь Шведов подтвердил, что милиция оказалась неправа. По его мнению, не был установлен статус мероприятия, а в милицейском постановлении содержались ошибки.

Он отправил материалы дела на доработку. Хамратову, как заявителю, должно было прийти повторное постановление из Ленинского РОВД. После месяца ожидания активист обратился в УВД Могилевского облисполкома, чтобы узнать, почему же милиция не реагирует на решение суда и его жалобу.

Замначальника УВД Владимир Рыжанков в ответ заявил ему, что Ленинский РОВД не должен был высылать постановление по его жалобе, поскольку Хамратов – всего лишь свидетель.

Активиста такой подход возмутил:

Я оцениваю ответ господина Рыжанкова как политически мотивированный. В первом случае мне дали и само постановление, и сопроводительный лист с ответом. Сейчас же специально ничего не прислали, да ещё и затянули сроки, чтобы я не мог обжаловать их действия в 15-дневный срок, — прокомментировал ситуацию Хамратов. Он намерен обратиться в МВД, чтобы добиться справедливости.

Что касается торжественного открытия перил, то милиция и во второй раз не нашла вины Марзалюка.

— Встреча «депутата» «палаты представителей» с избирателями выборного округа в заранее установленном, либо неустановленном месте, в том числе под открытым небом, не является массовым мероприятием, — заявил Рыжанков.


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