Систему идентификации банковских клиентов Беларуси хотят интегрировать с российской 1 13.08.2019, 17:00

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Сейчас слово за центробанками двух стран.

Заместитель председателя правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» Наталья Штевнина сообщила СМИ, что белорусскую Межбанковскую систему идентификации (МСИ) и биометрическую систему планируется объединить с аналогичными российскими системами, пишет Office Life.

Сейчас слово за центробанками двух стран, которые должны прийти к принципиальной договоренности, а уже потом будут решаться технические вопросы.

Напомним, МСИ работает около трех лет. Фактически в нее попадают данные гражданина, который стал клиентом одного из банков Беларуси или зарегистрировался в системе сам. То есть это постоянно пополняемая база потенциальных клиентов. Сейчас ее используют банки, а в октябре 2019 года доступ получат также форекс-компании, страховщики и другие бизнесы. Естественно, использование данных строго регламентировано. МСИ завязана на платформу ЕРИП.

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» более чем на 51% принадлежит Нацбанку Беларуси, еще около 26% — у Беларусбанка. Белагропромбанк владеет порядка 8,4%. Это все акционеры, доли которых — не менее 5%.

Напомним, что до интегрирования систем идентификации, которая анонсирована сейчас, Беларусь и Россия по факту интегрировали платежные системы «БЕЛКАРТ» и «МИР». То есть, например, карты «МИР» можно использовать в Беларуси, и наоборот. Для того чтобы проект состоялся, «БЕЛКАРТ» заказала у ОАО «Банковский процессинговый центр» работы по обеспечению синхронизации с российской системой. Сумма сделки — 180 тыс. евро.

«БЕЛКАРТ» и «Мир» договорились о признании

У системы «БЕЛКАРТ» на данный момент в обращении более 5,4 млн карт. Доля безналичных платежей в Беларуси — 41,9%. Акционеры компании, которая управляет системой «БЕЛКАРТ», — это ОАО «Банковский процессинговый центр», Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк.

Система «МИР» напрямую и на 100% принадлежит Центробанку России. Число карточек приближается к 60 млн штук.