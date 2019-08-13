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Роман Бессмертный: О своем увольнении я узнал из СМИ

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  • 13.08.2019, 17:12
Роман Бессмертный: О своем увольнении я узнал из СМИ
Роман Бессмертный

Экс-представитель Украины на переговорах в Минске раскритиковал работу офиса президента Зеленского.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный сообщил в Facebook, что узнал из СМИ о своем увольнении указом президента Украины Владимира Зеленского, пишет "Гордон".

"Стиль работы ОПУ [Офис президента Украины]: из СМИ узнал о назначении и об освобождении из ТКГ в Минске", – написал он.


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