Роман Бессмертный: О своем увольнении я узнал из СМИ 1 13.08.2019, 17:12

Роман Бессмертный

Экс-представитель Украины на переговорах в Минске раскритиковал работу офиса президента Зеленского.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный сообщил в Facebook, что узнал из СМИ о своем увольнении указом президента Украины Владимира Зеленского, пишет "Гордон".

"Стиль работы ОПУ [Офис президента Украины]: из СМИ узнал о назначении и об освобождении из ТКГ в Минске", – написал он.