Роман Бессмертный: О своем увольнении я узнал из СМИ

Роман Бессмертный: О своем увольнении я узнал из СМИ1
- 13.08.2019, 17:12
Экс-представитель Украины на переговорах в Минске раскритиковал работу офиса президента Зеленского.
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный сообщил в Facebook, что узнал из СМИ о своем увольнении указом президента Украины Владимира Зеленского, пишет "Гордон".
"Стиль работы ОПУ [Офис президента Украины]: из СМИ узнал о назначении и об освобождении из ТКГ в Минске", – написал он.