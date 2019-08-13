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Видеофакт: В Румынии создали дрон в виде летающей тарелки

  • 13.08.2019, 17:39
  • 1,293
Видеофакт: В Румынии создали дрон в виде летающей тарелки

Своим внешним видом дрон напоминает летающую тарелку пришельцев из фантастических фильмов.

Устройство румынские конструкторы назвали ADIFO, пишет lenta.ua.

Перед испытанием аэродинамическую составляющую дрона оценили при помощи ПК-моделирования и проверили в аэродинамической трубе.

«Летающую тарелку» приводят в действие электрические роторы, позже авторы проекта хотят заменить их на реактивные моторы, чтобы достичь сверхзвуковых скоростей.

Новым дроном уже заинтересовались в правительстве и компании, производящие самолеты. Военные в США проводят эксперимент с применением большого количества дронов: они станут оказывать помощь в условиях боевых действий. Роботы изучали пару кварталов в городе для обеспечения безопасности помещений.


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