Видеофакт: В Румынии создали дрон в виде летающей тарелки 13.08.2019, 17:39

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Своим внешним видом дрон напоминает летающую тарелку пришельцев из фантастических фильмов.

Устройство румынские конструкторы назвали ADIFO, пишет lenta.ua.

Перед испытанием аэродинамическую составляющую дрона оценили при помощи ПК-моделирования и проверили в аэродинамической трубе.

«Летающую тарелку» приводят в действие электрические роторы, позже авторы проекта хотят заменить их на реактивные моторы, чтобы достичь сверхзвуковых скоростей.

Новым дроном уже заинтересовались в правительстве и компании, производящие самолеты. Военные в США проводят эксперимент с применением большого количества дронов: они станут оказывать помощь в условиях боевых действий. Роботы изучали пару кварталов в городе для обеспечения безопасности помещений.