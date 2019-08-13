США могут назначить послом в России спецпредставителя по КНДР 13.08.2019, 17:58

К его кандидатуре на роль посла в Москве склоняется Дональд Трамп.

Новым послом США в России может стать американский спецпредставитель по КНДР Стивен Биган, который уже почти год занимается северокорейской темой в офисе госсекретаря США Майкла Помпео. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свой - один - источник, пишет liga.net.

Именно Биган возглавлял усилия Вашингтона на рабочем уровне по восстановлению зашедших в тупик переговоров по денуклеаризации КНДР. Было это перед провальным вторым саммитом между Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в феврале.

К его кандидатуре на роль посла в Москве склоняется президент США Дональд Трамп, утверждает источник, и принятие такого решения якобы "ожидается в ближайшее время".

Помимо Reuters, на прошлой неделе сообщения о Бигане проходили также у двух источников издания Vox News.

В 1984 году в университете Мичигана Биган изучал русский язык и политологию, а с 1992 по 1994 годы Биган стоял во главе московского отделения Международного республиканского института США (это НКО, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии).