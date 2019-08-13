закрыть
13 августа 2019, вторник, 19:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

США могут назначить послом в России спецпредставителя по КНДР

  • 13.08.2019, 17:58
США могут назначить послом в России спецпредставителя по КНДР

К его кандидатуре на роль посла в Москве склоняется Дональд Трамп.

Новым послом США в России может стать американский спецпредставитель по КНДР Стивен Биган, который уже почти год занимается северокорейской темой в офисе госсекретаря США Майкла Помпео. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свой - один - источник, пишет liga.net.

Именно Биган возглавлял усилия Вашингтона на рабочем уровне по восстановлению зашедших в тупик переговоров по денуклеаризации КНДР. Было это перед провальным вторым саммитом между Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в феврале.

К его кандидатуре на роль посла в Москве склоняется президент США Дональд Трамп, утверждает источник, и принятие такого решения якобы "ожидается в ближайшее время".

Помимо Reuters, на прошлой неделе сообщения о Бигане проходили также у двух источников издания Vox News.

В 1984 году в университете Мичигана Биган изучал русский язык и политологию, а с 1992 по 1994 годы Биган стоял во главе московского отделения Международного республиканского института США (это НКО, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии).


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип