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Как Беларусь на ровном месте портит отношения с Кыргызстаном

  • Вадим Можейко
  • 13.08.2019, 18:38
  • 1,428
Как Беларусь на ровном месте портит отношения с Кыргызстаном

Нахождение в Беларуси Бакиева регулярно создает проблемы в отношениях двух стран.

7 августа 2018 МИД Кыргызстана вручил ноту представителю белорусского посольства, выражая протест продолжению официальных публичных контактов с осужденным на родине экс-президентом Курманбеком Бакиевым. За день до этого Александр Лукашенко принимиал его во Дворце Независимости, используя официальную кыргызскую символику.

Бакиев и его семья бежали в Беларусь после революции в 2010 году; дома их обвиняют в массовых убийствах и других преступлениях. В Беларуси же их принимают гостеприимно: селили в президентской резиденции, выдали паспорта и землю для строительства дома, жена Бакиева работала директором отелей Управделами правителя.

Комментарий

Нахождение в Беларуси Бакиева регулярно создает проблемы в отношениях Беларуси с Кыргызстаном. Спикер кыргызского парламента прямо заявлял, что это сдерживает и замедляет двусторонние отношения. В остальном у Минска и Бишкека есть хорошие предпосылки для политической и экономической дружбы. Так, Кыргызстан входит в те же основные международные организации, что и Беларусь, включая ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. А белорусско-кыргызский товарооборот в январе-ноябре 2018 г. составил $113,8млн, что вполне существенно для этого региона: чуть меньше, чем с Узбекистаном ($145,2 млн), но значительно больше, чем с Таджикистаном ($34,8 млн) или Туркменистаном ($31,5 млн).

Поведение белорусского правителя в отношении Бакиева вписывается в логику авторитарного интернационала. Концепция авторитарного интернационала была в свое время разработана политологом Виталием Силицким, первым директором BISS. Ее суть в том, что лидеры недемократических режимов склонны дружить и защищать общие интересы, в первую очередь заключающиеся в нерушимости их положения. Для этого им не нужны ни общие экономические интересы, ни исторические предпосылки. Концепция авторитарного интернационала подтверждается практикой: Лукашенко дружил с Муаммаром Каддафи и Уго Чавесом. Многое указывает на то, что он был готов предоставить убежище Саддаму Хусейну и Виктору Януковичу. Во всем этом куда больше классовой солидарности недемократических режимов, нежели сухого рационального расчета.

Однако у нахождения Бакиева в Минске есть и экономический резон – правда, весьма специфический. Речь о Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК), которая до 2032 года строит агропромышленное производство в Пуховичском районе. Хотя Беларуси в БНБК принадлежит только 25%, Александр Лукашенко проводит совещания по развитию корпорации, а Минфин рассчитывается по китайскому кредиту БНБК за бюджетные средства. Как минимум на 22,5% БНБК контролирует племянник Бакиева, теперь гражданин Беларуси (еще такая же доля принадлежит компаниям из ОАЭ с неизвестными бенефициарами). Директором БНБК является Даниил Урицкий – по всей видимости, бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов. Его заместителями в БНБК работают Надежда Котковец (ранее – заместитель управляющего делами президента Беларуси) и Илья Снопков (сын замглавы Администрации правителя Николая Снопкова). БНБК обнародовала информацию о самых высоких средних зарплатах по стране (более $25 тыс.), хотя после внимания журналистов на порядок уменьшила данные. Финансовый советник Бакиевых ранее заявлял, что семья бывшего президента Кыргызстана вывела из страны $ 200-300 млн.

Во всей этой истории издержки и риски для Беларуси серьезные, а преимущества – сомнительные. Экономика БНБК выглядит крайне запутано и корнями уходит в скандальные «панамские архивы», а перспективы корпорации неясны. Как отмечает «Кошт Урада», «деньги оказываются у китайцев и бог еще знает где, условные родители и дети сидят на хорошей зарплате, а кредит с бизнес-рисками и процентами висит на бюджете, то есть гражданах Беларуси». При этом Беларусь на ровном месте портит отношения с Кыргызстаном, хотя ранее у стран не было конфликтов. Когда пресс-служба белорусского президента и телеканал СТВ демонстративно предают огласке детали теплой встречи Лукашенко с Бакиевым, это лишь обостряет конфликт, не принося Беларуси никакой явной пользы.

Вадим Можейко, nmnby.eu


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