Истребитель НАТО перехватил самолет с Шойгу над Балтикой 6 13.08.2019, 18:47

4,150

К самолету главы Минобороны РФ подлетел истребитель F-18.

В интернете появились кадры с истребителем F-18, который днем 13 августа приблизился к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу. Видео опубликовали пользователи соцсетей, эту же запись «РИА Новости» предоставили в оборонном ведомстве.

На записи, сделанной из самолета Шойгу, видно, как в направлении лайнера летит истребитель F-18. После того как к нему подлетает российский Су-27, он уходит в сторону от лайнера, на котором летел российский министр.

Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря, когда министр возвращался в Москву из Калининграда. Самолет Шойгу сопровождали два Су-27.