закрыть
13 августа 2019, вторник, 19:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Истребитель НАТО перехватил самолет с Шойгу над Балтикой

6
  • 13.08.2019, 18:47
  • 4,150
Истребитель НАТО перехватил самолет с Шойгу над Балтикой

К самолету главы Минобороны РФ подлетел истребитель F-18.

В интернете появились кадры с истребителем F-18, который днем 13 августа приблизился к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу. Видео опубликовали пользователи соцсетей, эту же запись «РИА Новости» предоставили в оборонном ведомстве.

На записи, сделанной из самолета Шойгу, видно, как в направлении лайнера летит истребитель F-18. После того как к нему подлетает российский Су-27, он уходит в сторону от лайнера, на котором летел российский министр.

Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря, когда министр возвращался в Москву из Калининграда. Самолет Шойгу сопровождали два Су-27.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип