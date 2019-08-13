Илон Маск: Бензиновым двигателям место в музее 5 13.08.2019, 19:07

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Илон Маск

Глава компании Tesla уверен, что традиционные топливные двигатели устарели.

Глава компании Tesla Илон Маск уже неоднократно рассказывал о преимуществах электрокаров перед традиционными топливными решениями. В своем новом заявлении он назвал привычные двигатели внутреннего сгорания "прошлым веком" и предсказал им незавидную судьбу музейных экспонатов, пишет 24tv.ua.

В своем Twitter-аккаунте эксцентричный миллиардер заявил, что традиционные силовые установки транспортных средств – не более чем "переходное увлечение", которое скоро "будет круто смотреться разве что в музее".

Заметим, он даже сравнил их с паровыми двигателями, намекнув на старение технологии в сравнении с электрическими приводами.