Инженер МЗКТ: Надеюсь, этот кошмар закончится 13.08.2019, 19:50

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Андрей Головач прокомментировал слова диктатора.

На встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем Александр Лукашенко затронул громкое дело инженера МЗКТ:

— В ближайшее время мы со всей правоохранительной системой встретимся и поговорим по злободневным вопросам. Должен прямо сказать, что последней каплей, которая заставила меня спланировать такое мероприятие, что, естественно, вызвало у меня настороженность, — это чрезмерное затягивание следственных действий. И последний факт, который мне был доложен, по главному инженеру завода колесных тягачей. Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали.

В комментарии tut.by главный инженер МЗКТ Андрей Головач рассказал, что в ближайшую пятницу его снова ждет суд — с очередным оправдательным приговором не согласилась Генпрокуратура и опротестовала его в суде.

— Жду решения апелляционного суда. Надеюсь на справедливость, что закончится весь этот кошмар и от меня отстанут. Если все будет хорошо, через несколько дней закончится отпуск — и выйду на работу, — рассказал инженер.

По его словам, он не обращался в администрацию Лукашенко, с ним никто не связывался.

Напомним, 19 июля суд Первомайского района Минска вынес оправдательный приговор главному инженеру Минского завода колесных тягачей. Андрея Головача признали невиновным в получении взятки злоупотреблении властью или служебными полномочиями. В СИЗО он провел более 50 месяцев, оправдательный вердикт стал четвертым в этом деле.