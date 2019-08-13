В Минск прилетела делегация Конгресса США 6 13.08.2019, 20:00

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Возглавляет ее член Палаты представителей Майк Куигли.

Делегация Конгресса США прилетела в Минск с двухдневным визитом. Возглавляет ее член Палаты представителей Майк Куигли, сообщает посольство США в Минске.

Как отмечают в посольстве, это первый визит конгрессмена Куигли в Беларусь.

«Делегация встретится с белорусскими официальными лицами, чтобы обсудить двусторонние отношения США и Беларуси и подчеркнуть приверженность США поддержке суверенитета и независимости Беларуси», — говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее литовский новостной портал (Diena.lt https://www.diena.lt/) со ссылкой на балтийское информационное агентство BNS сообщил, что американская делегация во главе с Куигли посетила Вильнюс, где встретилась с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом. Как пишет Diena.lt, до конгрессмена довели, что Литва считает угрозой национальной безопасности строящуюся недалеко от государственной границы и столицы страны БелАЭС.

К слову, это не первый визит официального представителя США в Минск в этом году. В марте и июле Беларусь посетил зампомощника Госсекретаря США Джордж Кент. Чиновник отмечал, что визиты представителей США в Беларусь будут происходить регулярно, «как это имеет место в нормальных отношениях США с другими странами».