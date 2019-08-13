Безсмертный: Сейчас этап, когда никто не объясняет, ни когда назначают, ни когда увольняют 4 13.08.2019, 20:14

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Роман Безсмертный

Безсмертный рассказал, как ему в Офисе президента Украины объясняли назначение переговорщиком в Минске.

Роман Безсмертный заявил, что его назначение без предупреждения переговорщиком от Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе ему объясняли недостатком времени.

Об этом он рассказал 13 августа в эфире "24 канала".

По словам Безсмертного, он работает уже с пятым президентом Украины. Было так, что главы государств объясняли свою позицию, а также что он, Безсмертный, озвучивал позицию президентов.

"Сейчас этап, когда никто не объясняет, ни когда назначают, ни когда увольняют. Когда назначали, я через некоторое время спросил: "А почему вы так действуете?" Потому что не один случай был. Ответ был очень короткий: "У нас нет времени на встречи". Это ответ на то, как люди умеют организовывать процесс", – отметил он.

Трехсторонняя контактная группа начала работу летом 2014 года. С мая 2015 года в рамках контактной группы действует четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции. В ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ.

В 2015–2016 годах Безсмертный был представителем Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

9 июля 2019 года его снова назначили в эту подгруппу представителем Украины. 13 августа был подписан указ об увольнении Безсмертного с должности. Сам Безсмертный утверждает, что узнал об этом из СМИ, как и о назначении, и связывает происходящее с разными взглядами на проблемы.

В Офисе президента Украины объяснили, что Зеленский уволил Безсмертного, потому что представитель Украины в ТГК Леонид Кучма формирует "более эффективную команду".