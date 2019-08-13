Приостановят ли США строительство «Северного потока - 2»? 13.08.2019, 20:51

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США понимают стратегическое значение энергосырья.

Не секрет, что отношение к строительству газопровода «Северный поток-2» делит страны Европейского союза. Некоторые страны, в том числе Польша, являются решительными противниками реализации этого проекта.

Напомним, что газопровод «Северный поток - 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря.

Кроме разногласий препятствием на пути к завершению строительства «Северного потока - 2» стало требование в марте этого года Датского агентства энергетики (DEA) предоставить документацию, которая подтвердила бы, что прокладка газопровода по маршруту, минующему датский остров Борнхольм, не повредит экологии. Компания «Северный поток-2» предоставила такую документацию в апреле. Однако датские власти еще не выдали официального подтверждения, что прокладка газопровода через особую экономическую зону Дании будет безопасной для окружающей среды.

Еще одним серьезным препятствием стало то, что Комитет американского Сената по международным делам одобрил санкции против участников строительства газопровода «Северный поток - 2». Согласно принятому законопроекту, санкционный режим распространяется на частных лиц и фирмы, которые участвуют в прокладке морской части газопровода. Документ предполагает запрет на въезд в США и заморозку активов. На очередном этапе законодательных работ, законопроект будет вынесен на голосование Сената США в полном составе, затем Палаты представителей. После этого документ должен быть утвержден президентом Дональдом Трампом.

Может ли в связи с этим дойти до отказа европейских фирм, сотрудничающих с Россией, от реализации проекта, который на 70% уже готов? Изменит ли политика США в отношении государств, располагающих залежами природных ресурсов, особенно газа, ситуацию на сырьевых рынках? Польское Радио пригласило к беседе эксперта Агату Лоскот-Страхоту из Центра восточных исследований.

- Начнем с того, в чем суть американских санкций в отношении «Газпрома» и западных фирм, сотрудничающих с ним при строительстве газопровода «Северный поток-2»? Означают ли они, что эти фирмы не могут торговать с россиянами, если хотят торговать с американцами?

- В настоящий момент в Конгрессе находятся проекты двух очень похожих законов. И если говорить коротко, то они ударяют по строителям газопровода «Северный поток-2», которые прокладывают трубы по дну моря. Таких фирм, имеющих специализированные суда для прокладки трубопроводов, очень немного. Среди них подрядчики «Северного потока - 2» - Allseas из Швейцарии и итальянская Saipem. Если санкции будут утверждены Конгрессом, подписаны президентом Трампом и вступили бы в законную силу, то это, конечно, ударило бы по этим фирмам, но не ударило бы по традиционным партнерам «Газпрома», участвующим в эксплуатации.

- Тем не менее, раньше или позже их это тоже бы коснулось, поэтому Европа по-разному реагирует на позицию США. Конечно, у Польши нет проблем с согласием на то, чтобы такие санкции в отношении партнеров «Северного потока-2» применить. Но есть голоса, например, со стороны Германии, которые говорят, что нельзя так поддаваться Америке, потому что США хочет, чтобы в Европу шел американский газ. А мы хотим диверсификации, - говорят немцы. Что Вы думаете на этот счет?

- Европа действительно разделена, разделена, если говорить о «Северном потоке-2», так как Польша, Словакия, Украина, страны Балтии и Скандинавии явно против этого проекта. Но несмотря на этот протест, строительство идет. А есть страны, которые двумя руками голосуют «за», и главной среди них является Германия. Сторонником строительства является также Австрия. Обе эти страны получили бы выгоду от этого проекта, возросло бы их долевое участие на европейском рынке газа, и, кроме того, в этих странах газ стал бы дешевле. Немецкие фирмы и потребители получили бы преимущество хотя бы перед итальянскими потребителями. И это, кстати, причина того, что Италия, которая, в принципе не имеет ничего против экономического сотрудничества с россиянами, отрицательно высказывается по поводу «Северного газопровода - 2». Поскольку если этот проект будет реализован, а приостановлен транзит через Украину, то Италия - второй по величине покупатель российского газа в Евросоюзе, получала бы этот газ дороже, потому что, проще говоря, оказалась бы «дальше от трубы».

- Главная, на Ваш взгляд, цель США в контексте санкций против стран, располагающих энергоресурсами? Ведь у США и так сильная позиция как производителя и экспортера сжиженного газа, не так ли?

- С недавних пор США стали крупнейшим добытчиком газа в мире, но также огромным потребителем, поэтому этот американский экспорт вовсе не так велик. И, безусловно, акт помощи и поддержки своего экспорта - это очень важный элемент американской политики. Вопрос лишь в том, насколько политические шаги в состоянии повлиять на увеличение экспорта? Ведь многое на этом рынке зависит от глобальной ситуации, на которую Америка имеет влияние, но не такое уж большое. Но есть еще один очень важный аспект американской политики. А именно - понимание стратегического значения энергосырья. Ведь оно может сделать Европу зависимой от российского газа. А Россия, в свою очередь, может использовать энергосырье как средство политического влияния. И мы это видим в случае Германии. С момента привода в действие «Северного газопровода - 1» зависимость Германии от российского газа растет, как и присутствие России в Германии в качестве инвестиций и определенного лобби.