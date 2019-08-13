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Случаи направления в армию негодных призывников будет разбирать отдельная комиссия

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  • 13.08.2019, 21:05
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Случаи направления в армию негодных призывников будет разбирать отдельная комиссия

Минздрав и Минобороны утвердили инструкцию.

Постановлением Минздрава и Минобороны от 29 июля 2019 г. №76/12 утверждена инструкция о порядке организации и проведения медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе, передает onliner.by.

Отмечается, что в госорганизации здравоохранения, врачи-специалисты которой участвуют в медосвидетельствовании граждан (призывников) при их призыве на срочную военную службу, службу в резерве (призыв), совместно с военным комиссариатом района, района в городе, городе без районного деления, обособленным подразделением военного комиссариата создается комиссия по установлению причин призыва на срочную военную службу граждан (призывников), не подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве по состоянию здоровья и уволенных по состоянию здоровья с военной службы в первые 3 месяца (комиссия).

Результат работы комиссии оформляется актом установления причин необоснованного призыва гражданина на срочную военную службу по состоянию здоровья в двух экземплярах. Один направляется в военный комиссариат района (города), второй — остается в госорганизации здравоохранения, врачи-специалисты которой участвуют в медосвидетельствовании граждан (призывников) при их призыве. Копия акта направляется в соответствующее главное управление по здравоохранению, комитет по здравоохранению.


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