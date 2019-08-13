Зеленский назначил главу своего офиса на новую должность 13.08.2019, 21:30

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Президент Украины подписал соответствующий указ.

Владимир Зеленский назначил руководителя своего офиса Андрея Богдана на должность председателя комиссии государственных наград и геральдики. Указ размещен на сайте президента Украины, он вступает в силу со дня опубликования.

Заместителем Богдана назначен глава аппарата офиса Зеленского Алексей Днипров, ответственным секретарем комиссии — руководитель департамента администрации по вопросам гражданства и госнаград Андрей Осидак.

Богдан, замминистра юстиции Украины в 2007–2010 годах, осуществлял юридическое сопровождение предвыборной кампании Зеленского. 21 мая избранный президент назначил его главой своей администрации.