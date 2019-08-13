Турагенты предлагают сделать единые цены на туруслуги в Беларуси 1 13.08.2019, 21:47

Чиновники говорят, что по закону нельзя.

На сайте с петициями 3 недели назад появилось открытое обращение к туроператорам от сообщества турагентов. Оно адресовано 18 компаниям, которые занимаются туруслугами в Беларуси.

В обращении говорится о том, что в последнее время некоторые компании, оказывающие туруслуги, ведут нечестную игру — заманивают клиентов огромными скидками и заниженными ценами, пишет tut.by.

«Очень часто данная скидка преподносится как реальная цена, а туристы затем крайне возмущены тем, что мы на них якобы „наживаемся“. А ведь все дело в том, что мы порой даже не имеем такой комиссии, которую уполномоченные агентства раздают своим клиентам», — написали авторы обращения.

Подписавшиеся под обращением считают, что конкурировать нужно не в стоимости, а в профессионализме кадров и уровне оказания услуг. Поэтому они предлагают отрегулировать рынок туруслуг и установить единые цены для всех игроков.

«Мы считаем, что партнеры должны оставаться партнерами, а не конкурентами. Решение всех этих проблем одно — введение единой ценовой политики туроператорами Беларуси. Именно туроператоры могут стать регулятором туристического рынка, который выведет нашу сферу на новый уровень качественной работы без постоянной гонки с „перебиванием“ скидок», — говорится в обращении.

Информация об этом обращении дошла и до Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Чиновники рассмотрели его и опубликовали ответ у себя на сайте.

В нем говорится, что предложения авторов обращения могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

«Принятие каких-либо мер по вопросам, указанным в петиции, может негативно повлиять на конкуренцию на рынке туристических услуг, — отметили в министерстве. — Мы обращаем внимание, что при рассмотрении и принятии решения по пунктам петиции субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность на данном товарном рынке, необходимо учитывать запреты, установленные статьями закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

По закону нарушением конкуренции считается, если из-за компании или группы компаний на рынке резко уменьшилось число конкурентов, цены искусственно повышены или занижены, торговая сеть разделила Беларусь по территориальному принципу на зоны обслуживания (например, в гомельском офисе станут обслуживать только гомельчан, а брестчан станут отправлять в их местный офис).