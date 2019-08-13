закрыть
13 августа 2019, вторник, 22:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Турагенты предлагают сделать единые цены на туруслуги в Беларуси

1
  • 13.08.2019, 21:47
Турагенты предлагают сделать единые цены на туруслуги в Беларуси

Чиновники говорят, что по закону нельзя.

На сайте с петициями 3 недели назад появилось открытое обращение к туроператорам от сообщества турагентов. Оно адресовано 18 компаниям, которые занимаются туруслугами в Беларуси.

В обращении говорится о том, что в последнее время некоторые компании, оказывающие туруслуги, ведут нечестную игру — заманивают клиентов огромными скидками и заниженными ценами, пишет tut.by.

«Очень часто данная скидка преподносится как реальная цена, а туристы затем крайне возмущены тем, что мы на них якобы „наживаемся“. А ведь все дело в том, что мы порой даже не имеем такой комиссии, которую уполномоченные агентства раздают своим клиентам», — написали авторы обращения.

Подписавшиеся под обращением считают, что конкурировать нужно не в стоимости, а в профессионализме кадров и уровне оказания услуг. Поэтому они предлагают отрегулировать рынок туруслуг и установить единые цены для всех игроков.

«Мы считаем, что партнеры должны оставаться партнерами, а не конкурентами. Решение всех этих проблем одно — введение единой ценовой политики туроператорами Беларуси. Именно туроператоры могут стать регулятором туристического рынка, который выведет нашу сферу на новый уровень качественной работы без постоянной гонки с „перебиванием“ скидок», — говорится в обращении.

Информация об этом обращении дошла и до Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Чиновники рассмотрели его и опубликовали ответ у себя на сайте.

В нем говорится, что предложения авторов обращения могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

«Принятие каких-либо мер по вопросам, указанным в петиции, может негативно повлиять на конкуренцию на рынке туристических услуг, — отметили в министерстве. — Мы обращаем внимание, что при рассмотрении и принятии решения по пунктам петиции субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность на данном товарном рынке, необходимо учитывать запреты, установленные статьями закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

По закону нарушением конкуренции считается, если из-за компании или группы компаний на рынке резко уменьшилось число конкурентов, цены искусственно повышены или занижены, торговая сеть разделила Беларусь по территориальному принципу на зоны обслуживания (например, в гомельском офисе станут обслуживать только гомельчан, а брестчан станут отправлять в их местный офис).


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип