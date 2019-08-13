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Видеофакт: На Волге сгорел пассажирский теплоход «Святая Русь»

  • 13.08.2019, 22:05
Видеофакт: На Волге сгорел пассажирский теплоход «Святая Русь»

Пожар произошел на стоянке близ Нижнего Новгорода.

На Волге сгорел пассажирский теплоход "Святая Русь". Пожар произошёл на стоянке теплохода в Сибирском затоне близ Нижнего Новгорода, передает svoboda.org.

По сообщению регионального управления МЧС, судно находилось на ремонте и с 2018 года не эксплуатировалось. Причина пожара пока не установлена. По предварительным данным, людей на судне не было.

Теплоход построили в 1955 году на судоверфях в ГДР, тогда он получил название "Родина". В 2006 году судно прошло последнюю модернизацию и было переименовано в "Святую Русь".

Речной круизный трёхпалубный теплоход "Святая Русь" рассчитан на 216 пассажиров. На теплоходе имеются четырехместные двухъярусные, двухместные одноярусные и двухъярусные каюты, каюты "люкс " и “полулюкс”.


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