Безсмертный сравнил Зеленского и Путина с мышью и котом 10 13.08.2019, 22:29

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Роман Безсмертный

Экс-посол Украины в Беларуси считает, что президент Украины ошибается, пытаясь договориться с президентом РФ.

Бывший переговорщик от Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный считает, что президент Украины Владимир Зеленский ошибается, пытаясь договориться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил 13 августа в эфире "24 канала", передает gordonua.com.

"Нынешняя ситуация очень опасна тем, что за желанием – а я верю в честное желание Зеленского сделать лучше – он, к сожалению, сейчас суется в капкан. Он просто не понимает, с кем имеет дело. Это его убеждение, что Путин в этой ситуации может быть каким-то союзником. Он выглядит сейчас, в этом противостоянии, как мышь, которая доверилась коту. И этот кот поиграется с мышью и потом накажет ее за это. Это уже очевидно и понятно", – сказал Безсмертный.

Он объяснил, что не может понять действия Зеленского, который "тут же звонит Путину".

"Так нельзя действовать, если ты несешь ответственность за нацию, это безответственное поведение", – считает Безсмертный.

Зеленский говорил с Путиным 7 августа о нападении боевиков на позиции Объединенных сил возле Павлополя Донецкой области, в результате чего погибло четверо украинских военнослужащих. Зеленский попросил собеседника "повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей". Глава Украинского государства также заявил, что нет потребности закреплять особый статус Донбасса в Конституции Украины.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Путин в ходе разговора заявил, что для "деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения".