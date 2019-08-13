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Трамп сообщил о стягивании Китаем войск к Гонконгу

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  • 13.08.2019, 22:59
Трамп сообщил о стягивании Китаем войск к Гонконгу

В Гонконге продолжаются масштабные протесты против властей КНР.

Власти Китая стягивают войска к границе специального административного района Гонконг, где продолжаются масштабные протесты против властей КНР. Об этом написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп, сославшись на данные американской разведки, передает РБК.

«Наша разведка проинформировала, что китайское правительство стягивает силы к границе с Гонконгом. Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!» — написал он.

Ранее китайское государственное издание Global Times опубликовало видеозаписи, на которых видна переброска военной техники и военнослужащих Народной вооруженной милиции Китая — составной части армии страны (играет роль, аналогичную внутренним войскам). В колоннах техники видны тяжелые бронетранспортеры и грузовики. Эти силы, как писало издание, направляются в город Шэньчжэнь, непосредственно граничащий с Гонконгом. Global Times предположила, что речь идет об учениях: 6 августа армия уже проводила учения в этом районе. Аналогичное видео с военной техникой на юге Китая опубликовало в своем Twitter издание People's Daily.

При этом издание South China Morning Post связывает переброску техники с попыткой оказать психологическое давление на демонстрантов в Гонконге. В то же время 13 августа протестующим удалось в очередной раз захватить городской аэропорт, из-за чего рейсы из него прекратились.

Весной 2019 года в Гонконге начались массовые протесты из-за принятия законопроекта об экстрадиции в материковый Китай преступников. Этот законопроект правозащитники сочли направленным против диссидентов и оппозиционеров. Численность демонстрантов неоднократно превышала миллион человек при общей численности населения острова 7 млн. В итоге от принятия законопроекта власти отказались, однако протесты против Пекина продолжаются.


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