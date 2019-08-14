Мячик и искупаться 8 Янка Грыль, «Белгазета»

14.08.2019, 8:10

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Фото: рисунок Василия Почицкого

У Лукашенко два «союзника» — бассейн и стадион.

Беларусь окончательно определилась с тем, как ей прожить ближайший год. Названы даты «выборов» в обе палаты «парламента», приблизительно обозначена дата «президентских выборов». Озвучены два новых «национальных объекта», призванных сплотить нацию в ближайшей перспективе, - футбольный стадион и бассейн, возводимые за китайский счет. Наконец, прозвучали достаточно прямые заявления руководства правительства и Нацбанка (НБ), перечеркивающие последние иллюзии насчет экономики. Не до экономики - искупаться бы и мяч погонять.

С «выборами» все проще простого: 5 августа в интервью ОНТ глава ЦИК Лидия Ермошина «с большой вероятностью» назвала в качестве даты «президентских выборов» 30 августа 2020г.: «Да, это лето. Но 30 августа - это день, когда уже все в основном приезжают. По крайней мере люди, у которых есть дети, съезжаются студенты... Население по большей части будет находиться по месту своей регистрации».

Ранее, в последних числах июля, определились с «парламентскими выборами» - 7 ноября 2019г. формируем «совет республики» (СР), 17-го - «палату представителей» (ПП). 5 августа Лукашенко закрепил эту датировку своими указами №293 и №294.

Интрига вокруг времени проведения «выборов» и их очередности была довольно вымученной и держалась лишь на том, что на 2020г. выпадали крайние сроки обеих кампаний.

Гораздо интереснее другой вопрос: с каким багажом, идеологическим и экономическим, власть вступает в избирательную кампанию, сулящую, как это принято в РБ, недетскую интригу с подсчетом сотых долей процентов и нешуточную схватку нанайских мальчиков за право сверкнуть улыбкой рядом с фаворитом предвыборной гонки?

МЯЧИК И ИСКУПАТЬСЯ

Похоже, II Европейские игры оставили неизгладимый след в душе Александра Григорьевича. Он наконец понял, чего же еще не хватает белорусам, из-за чего они вечно ноют, кляузничают, прибедняются. Белорусам не хватает Бассейна международного стандарта (имя собственное, если что, с большой буквы) и Национального футбольного стадиона (на национальном стадионе национальная сборная, наверное, наконец начнет выигрывать). И то и другое появится к 2023г.

Важно, что правитель не стал сглаживать очевидные острые углы проблемы офутболивания и забассейнивания белорусов: «Откровенно сказать, в футбол мы играть не умеем, плавать разучились. Но это отдельный разговор у меня будет с профильными министрами и другими спортивными организациями». Будем надеяться, правительство, как обычно, не обманет ожиданий Лукашенко и научит электорат заниматься означенными видами спорта на профессиональном уровне.

Еще интереснее финансовая сторона проекта. Будущие голы и заплывы наших соотечественников оплатит братская КНР: «Я в свое время попросил Си Цзиньпина, чтобы он помог нам в строительстве этих объектов... Во время моего последнего визита в Китай Си Цзиньпин продемонстрировал всем нам макеты объектов. Подчеркну: строительство таких спортивных объектов в Минске в рамках сотрудничества Беларуси и Китая является беспрецедентным и должно стать примером для других проектов».

О том, как и почему товарищ Си, лучший друг белорусских футболистов и пловцов, выделил РБ денежку, правитель умолчал. Это символично на фоне фактического провала участия Китая в модернизации белорусского промсектора за счет его же, Китая, связанных кредитов: куда ни ткни, от цемента до целлюлозы, везде ожидания крепких хозяйственников натолкнулись на беспощадную реальность. Ну его к черту, этот промсектор. Лучше мячик и искупнуться.

По словам Александра Григорьевича, помимо Китая были и иные претенденты на звание спонсора строящихся спортивных объектов. Тьфу на них, жмотов: «Но там денег не нашлось или желания. А КНР и ее руководитель отозвались». Даже неловко спрашивать, какие такие альтернативные жертвователи имеются в виду. Хотя логика понятна: если бы речь шла, например, о шейхах-миллиардерах с Аравийского полуострова или аккуратных улыбчивых бюрократах из Еврокомиссии, президент вряд ли вынес бы этот сюжет на всеобщее обсуждение. Да и не дали бы ни первые, ни вторые ни копеечки.

Тем не менее главные слова в истории про нацстадион и нацбассейн - не эти. Не технические подробности, не обсуждение качества грунтов на будущей стройплощадке, не сравнение международных стандартов с китайскими, а их - с отечественными СНиП. Вслушаемся еще раз в указание первого лица: «Стадион и плавательный бассейн мы будем строить. Они нам очень нужны, потому что это не государство, которое не имеет таких национальных объектов».

Напомним: РБ до сих пор таких национальных объектов не имела, хотя стадионы и бассейны в ней, конечно же, были. Глава государства, похоже, намерен открыть новый этап истории суверенной Беларуси - вместе со стадионом и бассейном. Государствообразующие Бассейн международного стандарта и Национальный футбольный стадион - это и есть идеологическая скрепа новой президентской кампании и новой президентской каденции.

ВМЕСТО ЧЕГО?

Стадион и бассейн не первые знаковые строительные объекты в новейшей истории РБ. В разное время статус идеологической скрепы приобретали различные сооружения, причем месседж их выбора всегда был незамысловат, прозрачен, безошибочен: ледовые дворцы («ща все наладится»), агрогородки («смычка города и деревни»), Нацбиблиотека («хайтек и бриллиант вскладчину»), Дворец Республики («то, что отцы не достроили, мы достроим»), Дворец Независимости («тот был про преемственность, этот - про суверенитет») и т.п. Еще в 2000-е электорат на это довольно активно велся.

Сегодня ситуация изменилась. С одной стороны, на помпезные спортивные увлечения начальства, судя по непропорционально критической реакции на II Европейские игры, не вылезающий из потребительских кредитов народец откровенно окрысился. С другой - экономика РБ съеживается, как плавки выходящего из речки на пляж сельского жиголо, и очевидно, что до 30 августа 2020г. ситуация не изменится кардинальным образом даже при самом наигениальнейшем менеджменте. Отчасти наш агроагитпроп спишет (и уже списывает) все это на козни Кремля, налоговый маневр и загрязненную нефть, но в августе 2020-го это объяснение будет уже с бородой и истекающим сроком годности. Если рост ВВП у вас менее 1%, ни стадион, ни бассейн, ни козни Кремля вас, скорее всего, не утешат.

Справка «БелГазеты». Согласно данным Белстата, за I полугодие 2019г. объем ВВП в текущих ценах составил BYN60,3 млрд, в сопоставимых ценах - 100,9% к уровню I полугодия 2018г. Индекс-дефлятор ВВП за тот же период по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.

Руководство НБ уже 7 августа предупредило устами председателя правления Павла Каллаура, что «в связи с налоговым маневром в России у нас будет меньше поступление валютных средств, и это будет оказывать определенное давление на платежный баланс». Павел Владимирович - опытный руководитель, свое пророчество он снабдил всеми необходимыми оговорками: «пусть оно будет незначительным, но тем не менее», «у нас все сбалансировано, ожидать серьезного давления не приходится», «мы должны учитывать определенные риски». Да ладно, все мы понимаем…

На налоговый маневр РФ сослался и глава Минфина Максим Ермолович, сообщивший в конце июля: «Бюджет на 2020г. планируется с дефицитом $1,4 млрд, это составляет примерно 1,4% ВВП. Источники для финансирования дефицита бюджета накоплены, мы в течение двух с половиной лет исполняем бюджет с профицитом и формируем его остатки, чтобы постепенно по мере стабилизации общеэкономической ситуации выходить на решение социальных задач». Социальные задачи придется решать и накануне «президентских выборов» - например, подтягивая зарплаты в бюджетном секторе:

«Это самый важный элемент бюджетной политики на 2020г. С 2020г. проблема будет решена и, начиная с начала года, зарплата бюджетников не будет ниже 80% средней по экономке». Бюджетников заранее поздравляем, а всем остальным, по прогнозу Ермоловича, «с учетом роста расходов понадобится бюджетная оптимизация и тотальная экономия расходов по всем направлениям».

Наверняка между «парламентскими» и «президентскими выборами» ничего прорывного не случится и во внешней торговле. В мире торговые войны плавно перешли в валютные, и это не сулит белорусскому экспорту ничего хорошего. Народец у нас по опыту 2000-х ссылкам на негативную конъюнктуру внешних рынков не верит, но она ухудшается и будет ухудшаться по мере развития конфликта США с Китаем и ЕС.

Справка «БелГазеты». По данным Нацбанка, внешнеторговый оборот РБ за январь-июнь 2019г. оценивается в $39,637 млрд, сократившись к 2018г. на 2,5%: экспорт товаров и услуг составил $19,973 млрд (-2,8%), импорт - $19,664 млрд (-2,2%), положительное сальдо сформировалось в размере $309,8 млн. Внешнеторговый оборот товаров оценивается в $32,75 млрд (-3,5%), экспорт товаров - в $15,623 млрд (-4,4%), импорт - в $17,127 млрд (-3,7%), отрицательное сальдо внешней торговли товарами достигает -$1504,6 млрд.

Внешнеторговый оборот услуг составил $6,887 млрд (+2,6%), из которых экспорт $4,351 млрд (+3,5%), импорт - $2,536 млрд (+0,9%) при положительном сальдо $1,814 млрд.

На год закрывается бесконечная бюрократическо-экспертная говорильня о реформах. Как справедливо отметил на недавнем расширенном заседании правления НБ РБ начальник ГУ монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин, реформы назрели и перезрели, однако «следует иметь в виду, что подобные меры носят среднесрочный характер и не могут дать мгновенного положительного эффекта». Между тем накануне выборов как раз было бы логично предъявить электорату максимум позитива и минимум негатива.

Кроме кремлевских нефтегазовых козней у Лукашенко на период до августа 2020г. есть еще один мощный громоотвод - правительство Сергея Румаса. В августе 2018г., когда в Орше было отправлено в отставку правительство Андрея Кобякова, уже было очевидно, что новый состав Совмина лучше всего подходит для ритуальной жертвы перед «выборами». С одной стороны, нынешнего премьера, улыбчивого и телегеничного, год прятали от телекамер, с другой - уже весной 2019г. экономические обозреватели СМИ, еще вчера называвшие правительство самым профессиональным в новейшей истории, принялись кряхтеть, что, дескать, качество управленческих решений Совмина Румаса ниже, чем у Совмина Кобякова. Не стоит разбрасываться совминами - скорее всего, правительство приберегут для ритуального жертвоприношения на случай крупного экономического катаклизма.

Главный лозунг последних десятилетий - среднюю зарплату в 500 уёв - сама жизнь сперва ужала до BYN1000 брутто, а затем отодвинула на задний план. В конце июля Лукашенко уже внушал подчиненным: главное - «чтобы эта зарплата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой». Надо полагать, терпимость зарплаты определяется применительно к розничным ценам - и вот уже внезапно проснувшееся Министерство антимонопольного регулирования и торговли 9 августа признает, что «в течение 2019г. на потребрынке сохраняется повышенная динамика роста потребительских цен: в годовом выражении - 5,5-6,2%», а «рост цен на социально значимые товары по отдельным позициям почти в 2 раза превышает общий уровень цен и находится в диапазоне 9-11%». В связи с чем антимонопольный регулятор рекомендовал ритейлерам ограничить торговые наценки.

Справка «БелГазеты». Рекомендованы надбавки не более 20% на свинину (кроме бескостной), говядину, мясо кур, масло сливочное (не жирнее 72,5%), не более 15% - на творог (жирность до 6%), кефир (жирность до 2,5%), сметану (жирность до 20%).

Вся эта проза жизни - от загрязненной нефти до переоцененной свинины на кости - не лучший стартовый капитал для новой президентской каденции. Отвечать за все это должны, конечно, правительство, которое в любой момент можно отставить, либо «рука Москвы», зажавшая компенсацию за свои нефтяные маневры. Предвыборную кампанию лучше очистить от низменной экономической злобы дня и сосредоточиться на национальной идее, суверенитете, исторической миссии.

Как там говорил Александр III? «У России два союзника - армия и флот». Мы тоже не лыком шиты. Лукашенко вполне может заявить: «У Беларуси два союзника - Бассейн международного стандарта и Национальный футбольный стадион». Причем их еще только предстоит построить.

Янка Грыль, «Белгазета»