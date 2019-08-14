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ЧЕ-2019: Сборная Беларуси по баскетболу разгромила швейцарцев, добыв первую победу над турнире

  • 14.08.2019, 8:16
ЧЕ-2019: Сборная Беларуси по баскетболу разгромила швейцарцев, добыв первую победу над турнире
Фото: ФИБА

Самым эффективным в составе белорусской команды стал Иван Терехов.

Сборная Беларуси (U-16) одержала победу над швейцарцами в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы-2019 в дивизионе "Б" — 67:39, сообщает pressball.by.

Самым эффективным в составе белорусской команды стал Иван Терехов — 9 очков, 17 подборов, 4 передачи, 5 перехватов, 1 блок.

Беларусь (U-16) — Швейцария (U-16) — 67:39 (14:12, 18:12, 15:8, 20:7)

Группа "С": Дания — 8 очков (4 игры), Черногория — 8 (4), Исландия — 8 (5), Украина — 7 (5), Беларусь — 6 (5), Швейцария — 5 (5).

5 августа подопечные Николая Алексеева сыграют с австрийцами в рамках турнира за 17-24 места на турнире.


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