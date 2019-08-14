Николай Козлов: Лукашенко «пожинает плоды» своей же системы 5 14.08.2019, 8:55

1,986

Николай Козлов

Что лежит в ее основе — уголовный расчет или личная заинтересованность?

Лукашенко проведет большую совещание с «правоохранительными органами». Поводом для этого стал случай, когда главного инженера Минского завода колесных тягачей в ходе следствия 4 года продержали в следственном изоляторе. А в итоге дело в суде развалилось, и он был оправдан, сообщает «Радыё Рацыя».

По словам исполняющего обязанности председателя Объединенной гражданской партии, бывшего офицера милиции Николая Козлова, Лукашенко сам за длительное время создал такую систему: «Два с половиной десятилетия Лукашенко создавал не правоохранительную, а карательную систему. И вот это дает плоды. Мы помним те уголовные дела, которые возбуждались в отношении политиков, а после их выпускали. Мы помним преступления, совершенные сотрудниками «правоохранительных органов». Опять же 2010 год, когда на Владимира Некляева, по сути, было совершено разбойное нападение. И никто из виновных не был привлечен к ответственности. Я имею в виду Карпенкова, руководителя «Алмаза».

А это в итоге ведет к тому, что вся правоохранительная система приходит к мысли, что они выше закона.

«И действует по своему усмотрению — будь то «революционная целесообразность», или уголовный расчет, или личная заинтересованность», - считает Николай Козлов.