закрыть
14 августа 2019, среда, 10:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Николай Козлов: Лукашенко «пожинает плоды» своей же системы

5
  • 14.08.2019, 8:55
  • 1,986
Николай Козлов: Лукашенко «пожинает плоды» своей же системы
Николай Козлов

Что лежит в ее основе — уголовный расчет или личная заинтересованность?

Лукашенко проведет большую совещание с «правоохранительными органами». Поводом для этого стал случай, когда главного инженера Минского завода колесных тягачей в ходе следствия 4 года продержали в следственном изоляторе. А в итоге дело в суде развалилось, и он был оправдан, сообщает «Радыё Рацыя».

По словам исполняющего обязанности председателя Объединенной гражданской партии, бывшего офицера милиции Николая Козлова, Лукашенко сам за длительное время создал такую систему: «Два с половиной десятилетия Лукашенко создавал не правоохранительную, а карательную систему. И вот это дает плоды. Мы помним те уголовные дела, которые возбуждались в отношении политиков, а после их выпускали. Мы помним преступления, совершенные сотрудниками «правоохранительных органов». Опять же 2010 год, когда на Владимира Некляева, по сути, было совершено разбойное нападение. И никто из виновных не был привлечен к ответственности. Я имею в виду Карпенкова, руководителя «Алмаза».

А это в итоге ведет к тому, что вся правоохранительная система приходит к мысли, что они выше закона.

«И действует по своему усмотрению — будь то «революционная целесообразность», или уголовный расчет, или личная заинтересованность», - считает Николай Козлов.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип