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«Будут дороги — будут номера и налоги»

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  • 14.08.2019, 9:19
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«Будут дороги — будут номера и налоги»
Фото: AutoGrodno.by

А вы платите дорожный сбор?

Телеграм-канал «Баста» опубликовал фото оригинального метода бойкотировать привязанный к техосмотру «дорожный налог».

Напомним, что с 7 по 17 августа ГАИ проводит «спецоперацию» по выявлению водителей без техосмотра. С начала года остановлены и оштрафованы уже 200 тысяч водителей, но белорусы продолжают бойкотировать грабительский «дорожный налог».

«А вы платите дорожный сбор?», — спрашивает «Баста» у своих читателей.

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