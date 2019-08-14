«Будут дороги — будут номера и налоги» 3 14.08.2019, 9:19

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Фото: AutoGrodno.by

А вы платите дорожный сбор?

Телеграм-канал «Баста» опубликовал фото оригинального метода бойкотировать привязанный к техосмотру «дорожный налог».

Напомним, что с 7 по 17 августа ГАИ проводит «спецоперацию» по выявлению водителей без техосмотра. С начала года остановлены и оштрафованы уже 200 тысяч водителей, но белорусы продолжают бойкотировать грабительский «дорожный налог».

«А вы платите дорожный сбор?», — спрашивает «Баста» у своих читателей.

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