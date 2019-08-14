Жители Могилева бунтуют против «деятелей» из ЖКХ 14.08.2019, 9:54

Иллюстрационное фото

Успокаивать граждан приехал главный коммунальщик.

Более полугода жители 16-го дома на улице Жемчужная в Могилеве обращаются к чиновникам за помощью – в доме течет крыша. Да не только, сообщает «Белсат».

Жители говорят:

«Начала затекать лифтовая шахта, начали отключать лифты».

«А вот на этой ступеньке упасть – элементарно».

«Два месяца звоню! Мне: «Завтра», «До конца июля»! Я говорю: «У меня в гипсе нога!». А мне говорят: «Сделаем!»

Жалобы и обращения в ЖЭУ не помогали. Жители пошли в областной исполком.

«К нам приезжал руководитель ЖЭУ нашего, потом главный инженер. Здесь они кричали, и нам пришел ответ: все сделают в мае», – рассказывает Татьяна Тарасова, жительница дома.

Не сделали. А на прошлой неделе прошел сильный дождь, квартиры снова залило. Татьяна не выдержала и двинулась к главе областного исполнительного комитета:

«Ну, я туда пришла. Побеседовала с руководителем в обращениях граждан. Она говорила, что позовет человека, который поможет. И позвала нам Попкова Сергея…»

Попков – руководитель жилищно-коммунального хозяйства Могилева – помог. В три дня после его посещения работники вычистили технический этаж от мусора и мертвых голубей, скосили траву и повесили доску объявлений, даже новые скамейки поставили. Но тот факт, что движение началось только перед приездом руководства, возмутил жителя дома Дмитрия Маркевича:

«Я подошел к мастеру: «Почему так происходит? Если комиссия – у вас начинается!» – «Это не твое дело!» Послал как надо. Ну, я тоже его послал. Не выдержал! Начали спорить, меня успокоили: «Тихо, не спорьте. Иди отсюда, не твое дело – и все!»

Однако скоро у жителей появилась возможность пожаловаться на невежливых работников их руководству, которое подоспело с комиссией.

Жалобы выслушивать приехал Сергей Попков – руководитель жилищно-коммунального хозяйства Могилева. Еще в должности заместителя председателя райисполкома он приобрел славу «крепкого хозяйственника»: критиковал работу коммунальных служб города и угрожал объехать с проверками все крупные поселения района. Его выступление перед народом напоминает стиль самого высокого белорусского чиновника.

Сначала попкой немного застеснялся камер «Белсата». Но под давлением общественности он постановил все же провести собрание и начал ущучивать своих подчиненных:

«Повторяю! К первому ноль шестого. Выплатить жителям ущерб! Заплатили? Нет. Почему? Я говорю: почему не уплачен ущерб?»

В результате пообещал взять ситуацию под личный контроль:

«Мы ее исправим в те сроки, которые мы определили. Видимо, в конце августа…»

Тем не менее на некоторых жителей перформанс руководителя ЖКХ произвел впечатление:

«Приезд сегодня Сергея Валерьевича нам очень понравился, получился конструктивный разговор. Он ответил на все наши вопросы, именно о нашей жалобе», – поделилась Марина Игнатович.

А уже в конце августа, по словам самого чиновника, можно будет подвести итоги этого конструктивного разговора.