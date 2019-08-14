Почему я до сих пор не проходил техосмотр 14 Андрей Гомыляев

14.08.2019, 10:26

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Андрей Гомыляев

Фото: Максим Малиновский

И дело далеко не в экономии.

Считайте это правовым каминг-аутом. Да, я не прохожу техосмотр, как и сотни тысяч других водителей. Во время рейдов ГАИ я никогда не учил жизни, как пишут в сводках, «нерадивых» автомобилистов и не высказывал восхищения игнорированию этой процедуры. Каждый решает для себя. Я не поддавался на манипуляции со статистикой, якобы подчеркивающей важность ТО. Последний рейд ГАИ и «Белгостехосмотра», в котором я был наблюдателем, еще больше укрепил мою позицию.

Я не проходил техосмотр из-за необоснованности госпошлины, искусственно прилепленной к процедуре ТО. Фискальная нагрузка на белорусов и без нее довольно высока. Речь идет даже не о двойном налогообложении, а скорее о многоуровневом. Пошлина, сбор — существует много аналогов понятия. Суть не меняется — это налог. И это чуть ли не первый «открытый» налог для физических лиц. Те же НДС, ФСЗН отчисляются как бы незаметно, а потому менее болезненно. То есть большинство людей не видят, как эти денежки уходят. А тут появился сбор, организованный по принципу «вынь из кошелька да положь». Возможно, в этом кроются причины его первого неприятия.

Второе неприятие наступает, когда человек видит, что деньги как-то растворились. Как говорят, «платить стали больше, а дороги лучше не стали». Вроде бы на средства от госпошлины должны содержать трассы и улицы. Где подотчетность? На миг представьте другую реальность. Есть сайт, на нем указано, сколько денег собрано, сколько перечислено в каждый из регионов. А дальше — список ремонтируемых дорожных объектов со сметой и данными о тендерах для каждого. В конце таблички — баланс оставшихся или недостающих средств.

В условиях огромного запроса общества на прозрачность взаимоотношений с властью такой сайт должен существовать. И тогда у многих отпадут вопросы. Лично для меня не имеет особого значения форма оплаты: единовременно, помесячно или через топливо (пусть даже последний вариант называют самым честным), главное — видеть, куда ушли деньги. Только так я пойму свое личное участие в дорожном строительстве.

Если задуматься, налог сам по себе (как и деньги, государства, границы и юрлица) — это социальный конструкт, воображаемая реальность. Он не состоит из атомов или живых белков, а является частью общественного договора. То есть люди договорились, что будет именно так. Как пишет Юваль Ной Харари, пока такая вера (или назовите это социальным договором) сохраняется, выдумка обладает реальной силой. На наших глазах эта вера рухнула. Лично я не верю, что госпошлина пойдет туда, куда следует. Думаю, сотни тысяч белорусских автомобилистов также не видят доказательств обратного.

Какое-то время мы старались соблюдать свою часть договора, выполняли обязательства. То есть поначалу платили, однако, не увидев изменений в лучшую сторону, перестали. Итог — минус 10 процентов визитов на станции ежегодно с 2014-го. И это уже нельзя остановить методами контроля.

Я не проходил техосмотр из-за его бесполезности. Думаю, каждый понимает, что прохождение техосмотра никак не гарантирует безопасность техсостояния машины. Если бы было иначе, тысячи СТО по всей стране работали бы только на основании показаний диагностических карт. Но машинам свойственно ломаться и без ведома госрегулятора. Тормозная система ни с кем не согласовывает свое состояние и может выйти из строя не по графику «раз в год».

Последние две свои машины я покупал в салоне. В таких случаях при техосмотре новый автомобиль даже не проходит линию, только получает штамп и наклейку. К слову, одну из самых дорогих наклеек в жизни водителя. Ну и какой смысл от этой процедуры? Может, в том, что это очередной скрытый налог? Еще веселее от того, что сейчас я езжу на Geely. Уже подготовил дежурную фразу на случай претензий из-за отсутствия ТО. Звучит так: «Неужели вы сомневаетесь в качестве нового автомобиля, который был собран на заводе, построенном после подписания меморандума отечественным Министерством промышленности?» (ударение на последние три слова).

Говорят, аварий по причине технических неисправностей стало на 13 процентов больше по итогам 2018 года. Утверждают, что в этом году произошло 8 таких происшествий, в которых 3 человека погибли и 27 получили ранения. А о том, что доля таких аварий в общем количестве составляет менее одного процента, не вспоминают. Для сравнения: каждое пятое (20%) ДТП случается на наших небезопасных пешеходных переходах.

Есть в запасе еще одна история — про собственный штраф. Дело было года четыре назад. Где-то под Ганцевичами на перекрестке остановил патруль. Все в порядке, только нет отметки о пройденном ТО. Объяснил свою позицию инспектору. Он предложил: «Ну, давай за техосмотр штрафовать не будем. Давай за что-нибудь другое. Например, за непристегнутые ремни». Слышал не одну подобную историю под соусом «сотрудники входят в положение». Отсюда и распространенный в народе вывод, мол, платить штрафы дешевле, чем проходить ТО.

Я не выступаю за то, чтобы штрафовали всех и сразу. Это в принципе невозможно. Но когда контроль походит на лотерею с неприятностью вместо выигрыша, а рейды — на рыбалку в переполненном тазу, это тоже, согласитесь, ненормально.

Я не проходил техосмотр до сегодня. Но собираюсь пройти процедуру только технического осмотра без получения допуска к участию в дорожном движении. Сейчас объясню.

Готовя этот материал, я еще раз изучил законы и вновь стал блукать в их дебрях. Все эти формулировки в стиле «и другое», «кроме случаев, описанных в пункте N», «если иное не противоречит законодательству» путают людей и дают основания для манипуляций. Одна из них — смешение понятий «техосмотр» и «допуск к участию в дорожном движении», хотя на самом деле они различны. Идеальный закон со времен римского права должен быть построен по формуле «правило и санкция». Отличный пример приводит политолог Екатерина Шульман: «Не влезай — убьет». У нас все по-другому. Поэтому приходится разбираться.

Итак, в первую очередь нужно понимать, что водителей штрафуют не за отсутствие ТО. Статья 18.12.5 КоАП гласит: «Управление ТС, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке». Где тут говорится про техосмотр?

Идем дальше. В статье 7 Закона Республики Беларусь «О дорожном движении» происходит первое смешение понятий: «Госрегулирование в области дорожного движения включает в себя (в том числе) установление порядка проведения гостехосмотра ТС, самоходных машин И их допуска к участию в дорожном движении».

Закрепляется взаимная интеграция терминов в постановлении Совмина №630, которое утверждает порядок проведения ТО. В первой главе документа дается отдельное определение гостехосмотру, отдельное — разрешению на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. То есть подтверждается, что это разные термины. ТО — это совокупность организационно-технических мер, а разрешение на допуск — это документ (наклейка). Госпошлину нужно платить именно за выдачу разрешения (за получение наклейки). Но в пункте 4 понятия внезапно объединяют: «Разрешение на допуск ТС к участию в дорожном движении выдается работником „Белтехосмотра“ по месту проведения гостехосмотра ТС».

Становится очевидным, что ГАИ не имеет собственной статистики машин с непройденным техосмотром. Эти сведения есть у «Белтехосмотра» (по крайней мере, пока базы не объединены). Госавтоинспекция, опираясь на постановления, может использовать только число авто, в отношении которых не выдано разрешение на допуск к участию в движении. Фраза «штраф за непройденный ТО» юридически не верна, пусть мы и привыкли видеть ее в СМИ, в которых допускаются упрощения официально-делового стиля речи. Правда, статистику о машинах без наклейки очень сложно связать с угрозами безопасности, не так ли?

Все это говорит о том, что никто не запрещает мне пройти линию, а получение допуска проигнорировать. Это не спасет от штрафов, однако подарит спокойствие в вопросе технической безопасности. Никто не вправе будет упрекнуть меня, что я передвигаюсь на опасной тачке, а из-за таких, как я, «стало на 13 процентов больше аварий по причине технических неисправностей». Что выйдет из этой затеи, как-нибудь расскажу отдельно.

Андрей Гомыляев, onliner.by