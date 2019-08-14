«Король Лев» стал самым успешным анимационным фильмом в истории 1 14.08.2019, 10:36

Режиссером фильма стал Джон Фавро.

Анимационный фильм студии Disney "Король Лев" признан самым успешным в своем жанре во все времена. Мировые кассовые сборы картины составили 1,33 миллиарда долларов, пишет segodnya.ua.

Стоит отметить, что предыдущим рекордсменом являлась мультипликационная лента "Холодное сердце", которая была выпущена в 2013 году. Она собрала в прокате 1,29 миллиарда долларов.

Третье место занимает "Суперсемейка 2", кассовые сборы которой составили 1,24 миллиарда долларов. В "пятерку" лучших также вошли анимационные ленты "Миньоны" (1,16 миллиарда долларов) и "История игрушек: Большой побег" (1,07 миллиарда долларов).

Отметим, что в центре сюжета "Короля Льва" – молодой лев Симба, которому пришлось пережить сложный период – потерять своего отца Муфаса. Он будет пытаться получить власть, чего бы это ему не стоило.