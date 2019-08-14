«Буду всегда с тобой»: «Квартал 95» потроллил Зеленского из-за Богдана 2 14.08.2019, 10:42

2,047

Фото: opentv.media

Как в Украине шутят над своим президентом.

Украинская юмористическая студия "Квартал 95" на концерте в Одессе 13 августа показала номер об "отношениях" президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана. Видео в Facebook опубликовала пресс-секретарь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Дарина Чиж, пишет "Гордон".

Актер Александр Пикалов спел песню на мотив композиции Леонида Агутина и Анжелики Варум "Я буду всегда с тобой", в которой были слова "Я буду всегда с тобой шепотом за спиной, правой твоей рукой, умной твоей мыслей, крепкой твоей мышцой, бархатной хрипотцой". На экране показывали подборку совместных фото Зеленского и Богдана.

Как сообщает "Радiо Свобода", артисты Квартала обыграли как Богдан постоянно что-то подсказывает президенту.

"Нынешний президент вообще не "по девочкам". Он сейчас в основном "по таможенникам", полиции", - шутят артисты со сцены.

"Я когда волнуюсь, то начинаю шутить. Нет, не как в Квартале. Там я сначала шутил, потом волновался", - еще один скетч посвящен знакомству Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Пародія на Ангелу Меркель та Володимира Зеленського у виступі студії "Квартал 95" pic.twitter.com/i6QZiPAI44 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 13, 2019

Играет роль Владимира Зеленского в "Квартале" актер Юрий Великий.