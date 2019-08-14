Путем галер 1 Дмитрий Растаев

14.08.2019, 11:39

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Дмитрий Растаев

Раньше мы были рабами в натуре - теперь мы рабы в законе.

В последнее время во властных верхах все чаще слышны голоса, что пора, мол, менять Конституцию. Назрело. Время, мол, шепчет. Уж не знаю, что шепчет там время нашим верховодцам, но одно изменение в основной закон я бы точно внес.

Вот в первой же статье, где говорится, что Беларусь «демократическое и правовое государство», нужно убрать эти слова о правах и демократии - они и правда давно не отвечают действительнос-ти - а вместо этого четко и ясно прописать, чтобы ни у кого не оставалось иллюзий: Беларусь - рабовладельческая держава со всеми вытекающими.

Да-да. Чего вы смеетесь? Последние 25 лет белорусы, по сути, жили на полурабском положении. Более того, каждый год власть «радовала» нас очередными законами, указами, декретами, которые это положение усугубляли еще больше. С принятием нового Трудового кодекса рабский контекст белорусских будней окончательно легитимирован. Одна только новинка, что наниматель волен «передавать» работника другому нанимателю чего стоит! Раньше мы были рабами в натуре - теперь мы рабы в законе.

Впрочем, есть один нюанс. В древности рабов содержали на полном довольствии. Их кормили, одевали-обували, им давали кров. Да, они не были свободны, их могли унизить, избить - но при этом они не думали, что покушать и где поспать.

Белорусов тоже не назовешь свободными, их тоже могут избить и унизить, но при этом никто не печется, чтобы они были накормлены и не остались без крыши над головой. Получаешь гроши - твоя проблема. Грошей не хватает - твоя проблема. Брюки сносились, на новые денег нет - никого не колышет. Нет квартиры, ютишься на раскладушке у друга - опять же твоя забота.

Так что белорусов правильней называть крепостными. Крепостничество - это такая хитрая форма рабства, при которой рабовладелец еще помыкает человеком, но уже не обязан ни кормить его, ни одевать, ни давать ему приют. Власть-крепостник горазда махать кнутом, но пряников от нее не дождешься.

Гарант отечественной стабильности любит похвастаться, что в Беларуси, мол, сохранилось «все самое лучшее, что было в СССР». Так вот чушь это полнейшая! Ничего «самого лучшего» из СССР у нас не сохранилось. А когда власть делает вид, что сохранилось, это оборачивается жалкой карикатурой.

«Бесплатная» медицина оборачивается тем, что за кучу всего, от шприцев до УЗИ, пациенту приходится платить самому, а к некоторым специалистам очередь на недели вперед. «Бесплатное» образование выливается в бесстыжие поборы с родителей. Но лучшее, что было в СССР - и ведь действительно было - это гарантированное Конституцией право на труд, которого у нас нет и в помине.

Вот вы опять улыбаетесь, а это факт: советский человек мог бояться чего угодно - войны, атомной бомбы, КГБ, жены - но только не остаться без работы. Не человек искал работу - работа искала человека. Тогдашние бюро по трудоустройству - в отличие от нынешних служб занятости - пестрели нормальными предложениями с нормальной зарплатой.

При этом с любого места можно было уволиться в любой момент, если оно переставало устраивать. Зато уволить работника без его желания было непросто. Увольнение по статье - за пьянку или прогулы - было редкостью. Вместо этого работника брали на поруки всевозможные парткомы и профкомы. Трудовые отношения были чуть ли не единственной областью советской утопии, где человек и правда был защищен.

Про тогдашние зарплаты тоже стоит напомнить. Они так соотносились с уровнем цен, что, даже работая за 120 рублей учеником на заводе - знаю по личному опыту, - ты легко мог платить и за квартиру, и за еду, и еще оставалось на танцы-шманцы. Плюс пару червонцев всегда можно было заныкать «в матрас».

Вот давайте сравним по «индексу буханки». Кирпичик черного хлеба в те времена стоил 16 копеек. Произведя нехитрый расчет, выясняем, что на 120 рублей советский трудяга мог купить 750 буханок «черняги». Или 600 брикетиков пломбира за 20 копеек. Или 2400 раз проехать в общественном транспорте по талончику (жетончику) за 5 копеек. И это была лишь зарплата ученика. Мастера получали в два, три, а то и в четыре раза больше.

В «сильной и процветающей» Беларуси многие мыкаются на BYN400 в месяц. На эти деньги они могут купить всего 307 буханок хлеба по средней цене BYN1,30, 285 пачек пломбира за BYN1,40 и лишь 667 раз проехать в автобусе или троллейбусе за BYN0,60 или 615 раз - в метро за BYN0,65. Как говорится, почувствуйте разницу.

В СССР трудно было вложить деньги во что-то достойное, но заработать их было можно. А что сейчас? «Постарайтесь сделать все, чтобы заработная плата была если не достойной, то терпимой». Кому-то может показаться, что это звучит как забота о людях, но если вдуматься, то это форменное издевательство над людьми. Четверть века кормить народ байками о «процветании», изгаляться над экономикой, кошмарить бизнес, чтобы на 25 году признать, что не можешь обеспечить людей достойной зарплатой!

Я это все не к тому, чтобы оправдать СССР - там было много чудовищных вещей, жестокости, несправедливости, вранья, и жалеть о его крушении не приходится - но сфера труда в нем каким-то чудом и правда была цивильной. Наша по сравнению с ней - римская галера. Недаром Международная конфедерация профсоюзов внесла Беларусь в «черный список» - как страну «без гарантии соблюдения прав трудящихся».

И вот в связи с этим - раз уж права и свободы для наших властей пустой звук, а люди для них лишь «ходячие инструменты» - я и говорю: хватит с нас крепостничества. В Конституции надо закрепить положение, что Беларусь - рабовладельческое государство, которое обязано давать своим гражданам хлеб и кров. Нас все равно гоняют, шпыняют, держат на привязи, бьют и плакать не дают - так пусть тогда берут на полное содержание. Нет демократии и не предвидится - так хоть не будет печали, где жить и что в миску положить. А так ни прав, ни свободы - одни заботы. И это уже не весело.

Дмитрий Растаев, «БелГазета»