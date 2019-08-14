Прощай, Поклонная! Александр Хоц

14.08.2019, 12:04

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ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФЕЛЬДМАН/«МЕДУЗЫ»

Собрать кого-нибудь «за путина» — уже не судьба.

Интересно, что в 2012 году, в ответ на Болотную площадь, власть собирала контр-митинг на Поклонной горе, имитируя (как у них принято) всенародную поддержку путинскому курсу.

Наряду с Кургиняном и Дугиным, там (к примеру) выступал "патриот" Максим Шевченко, - а само мероприятие выглядело зеркальным ответом на массовость протеста - массовостью поддержки.

Уже тогда это было имитацией, административным "сгоном" социальной массовки, разбавленной идейными имперцами.

Минуло семь лет. Рейтинг гаранта обвалился до 20-летнего минимума. И режим уже не способен сколотить хоть какую-то видимость путинского большинства, - показав его на площади.

"Гидру" некому душить - кроме полицаев с "гвардейцами". Сегодня они могут "массово" собрать разве что ОМОН.

Максим Шевченко (относящийся к числу прозорливых "патриотов") уже вовсю "топит" за протест, а Проханов в "Завтра" печалится, что правильные митинги "контролируются либералами". И даже "крым-нашисты" вроде Удальцова постепенно покидают своего имперского кумира, мигрируя в сторону проспекта Сахарова.

Совершенно очевидно, что нарастающий протест имеет массовый характер, - так что "патриоты" не упустят случая "влиться в общие ряды". Молодёжь - не только ресурс либералов ("умники и умницы", "школота" и "ботаники"), но это и "лимоновцы", парни с окраин, со своей традицией уличной борьбы. Любители "коктейлей" и горящих автозаков (помним, видели).

Политический путинский "сыск" активно воевал с НБП до 2014 года (убитого "эшниками" Юрия Червочкина все хорошо помнят). Волна, условно говоря, не-либерального протеста будет (скорее всего) тоже расти. Само-подрыв в архангельском фсб студента Михаила Жлобицкого - знак этой тенденции.

На фоне самой широкой консолидации разных сил и общего социального кризиса - кремль сегодня не способен даже имитировать поддержку большинства.

Никаких "поклонных" митингов больше мы не увидим. В лучшем случае - "шашлыки", - которые "вне политики". Собрать кого-нибудь "за путина" - уже не судьба.

В арсенале остаются только провокаторы-"титушки" в тандеме с "зольдатен" и " унтер официрен"... "Чёрную сотню" гниющий режим ещё способен вывести (1905 год не даст соврать). Но не более того.

Именно поэтому первый же адрес, по которому бежит из протестной Москвы Путин - "титушки" Залдостанова. Плюс - в этом побеге видится слабый упрёк россиянам: почему вы забыли про Крым? Где же благодарность? А заодно и рейтинг?

Итак, тренд ближайшего будущего: ставка на насилие, "черную сотню" и бегство от бунтующих масс. Имитации "широкой поддержки" - уже позади.

Александр Хоц, «Фейсбук»