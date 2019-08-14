Как «грязная нефть» подточила белорусскую экономику 14.08.2019, 12:06

Валютные доходы страны снижаются.

Экспортная выручка Беларуси снижается с мая. Падение связано со снижением объемов экспорта нефтепродуктов, свидетельствуют данные статистики. Крепость белорусской экономики подточила грязная российская нефть, пишет «Независимая газета».

В первом полугодии Беларусь заработала 20 млрд долл. за счет валютных поступлений, следует из статистических данных Национального банка. Это больше прошлогоднего уровня на 1%, однако по сравнению с началом этого года динамика отрицательная. В частности, июньский показатель ниже апрельского на 10%.

Поступления иностранной валюты сократились в связи со снижением экспорта товаров. По сравнению с первым полугодием прошлого года в январе–июне 2019 года Беларусь от продажи товаров заработала на 4,1% средств меньше – 15,9 млрд долл. Снижение началось с мая, свидетельствуют данные статистики. В июне экспортная выручка товаров уменьшилась на 11,3% – до 2,39 млрд долл. по сравнению с апрелем.

Напомним, что о грядущих потерях для экономики Беларуси говорили и чиновники, и эксперты, комментируя весной ситуацию с появлением в нефтепроводе «Дружба» загрязненной нефти и приостановлением объемов нефтепереработки и экспорта в связи с этим. Согласно имеющимся статистическим данным, экспорт нефтепродуктов по итогам мая снизился на 20% – до 4,57 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее в концерне Белнефтехим прогнозировали, что по итогам года снижение может составить более 1 млн т, если, конечно, российский поставщик не компенсирует недопоставленное в мае-июне, когда в трубе стояла загрязненная нефть. Как сообщалось, полностью очистить белорусскую часть нефтепровода «Дружба» от загрязненной нефти удалось только в начале августа.

Пока общий внешнеторговый баланс выравнивает экспорт услуг – плюс от продаж за рубеж составляет 310 млн долл. При этом услуг Беларусь продает на 1,8 млрд долл. больше, чем покупает. Тогда как минус по товарам, согласно данным Белстата, уже превысил 2,7 млрд долл. (года назад было 2,3 млрд долл.). Основной вклад в этот показатель вносит торговля с Россией. Беларусь покупает здесь товаров почти на 4 млрд долл. больше, чем продает.

Снижение валютных доходов чревато сложностями с погашением внешних валютных обязательств, по которым Беларусь должна в 2019 году заплатить порядка 3,5 млрд долл. Речь не идет о том, что правительство не сможет по ним рассчитываться, – соответствующие средства частично зарезервированы в бюджете. Кроме того, как писала «НГ», Минфин занимает средства на финансовых рынках, в частности на российском, путем размещения государственных облигаций. В результате усилий правительства по консолидации средств золотовалютные резервы страны достигли своего максимума за последние шесть лет. Согласно статданным, на 1 августа они составили 8,6 млрд долл. при плане правительства иметь к концу года запасов не меньше 7,1 млрд долл. Не исключено, что эта разница в случае необходимости может быть направлена на погашение внешних обязательств.

В то же время, по мнению экспертов, снижение экспортных доходов может в конечном итоге отразиться на размере заработных плат и уровне жизни населения. Заработная плата в первом полугодии не имела устойчивого тренда роста. Она снижалась в начале года, затем росла в марте и апреле и снова падала в мае. Пока она превышает запланированный правительством уровень и эквивалентна 500 долл. Правда, на уровень жизни рискуют повлиять цены. В годовом исчислении показатель инфляции в июле составил 6% при плане правительства 5% по итогам года. Причем больше всего подорожало продовольствие – на 6,5%. Это отметило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Причем, по их данным, социально значимые продукты питания за полгода подорожали на 9–11%. МАРТ пригрозил ввести ценовое регулирование, если в августе тренд подорожания молока, мяса, хлеба, яиц и т.п. не остановится. Впрочем, эксперты не исключают, что в августе, как и в прошлом году, будет наблюдаться сезонное снижение цен на овощи и фрукты, что остановит инфляцию.