Истории тех, кому не хватило баллов для поступления даже на платную форму 14.08.2019, 12:19

Недавно вузы укомплектовали платные места новыми студентами.

Чтобы выложить деньги за образование, некоторые абитуриенты конкурировали не на шутку: по ряду специальностей держался традиционный конкурс — два человека на место. В то время как кое-где было смешно не поступить на бюджет, находились и те, кто был бы рад платить за учебу в вузе, да что-то пошло не так, пишет «Онлайнер».

«Поменяли систему подсчета баллов на ЦТ — результаты у всех стали лучше»

Виктория окончила школу семь лет назад. Пыталась поступить в БГЭУ на логиста, но не прошла по баллам. Решила «не лезть абы куда» и пошла работать. В прошлом году она снова отправилась на ЦТ, но сдала плохо: совсем не готовилась.

— По математике не набрала необходимый минимум, решила сдвинуть планы на год. Три месяца готовилась к ЦТ на курсах и пошла сдавать. Сейчас набрала 50 баллов по английскому, 57 по математике, 27 по русскому. В сумме с баллом аттестата (78. — Прим.) получилось 212, — рассказывает девушка.

В этом году она снова попыталась пройти в БГЭУ, но уже на бухгалтера. Подавала документы на платную заочку.

— Я уже работаю бухгалтером, но нужна корочка, не более. В прошлые годы конкурс на заочку был 0,36—1,20, то есть брали практически всех. Проходные баллы тоже были низкими, — вспоминает Виктория.

В этом году на учетно-экономическом факультете было 20 платных мест на заочное, а желающих поступить — 57. Конкурс — почти три человека на место.

— Почему не получилось поступить? Поменяли систему подсчета баллов на ЦТ — результаты у всех стали лучше. Из-за этого была ожесточенная борьба за места на дневном. Те, кто не попал и не захотел менять вуз, пошли на платную заочку и работать. В резкое увеличение желающих пойти на заочное я не верю.

Виктории стало обидно: мол, в прошлые годы брали всех подряд, а сейчас, когда она решила поступать, начался ажиотаж.

— С другой стороны, я понимала, что не хочу терять год, надо что-то делать. Но в этом году поступление не было для меня главным событием: через пару недель ждем с мужем рождения нашего первенца.

Сейчас Виктория подала документы в торговый колледж на бюджетную заочку — поступила.

— Учиться почти три года, а потом можно идти в тот же БГЭУ на сокращенный срок. Итого шесть лет. Если бы в этом году никуда не влезла и пропустила год, а в следующем опять пыталась бы поступать, было бы то же самое. Разница лишь в том, что в колледже я уже точно отучусь бесплатно. После него в БГЭУ тоже можно поступить на бюджет на сокращенку — для полной заочки там только платное. Так что везде свои плюсы, главное — трезво все взвесить, и, возможно, кажущийся конец одного пути является стартом другого — его надо просто увидеть, — улыбается Виктория.

«Если бы я пролетела и во второй раз, посчитала бы себя полной неудачницей»

Ольга окончила гомельский лицей с химико-биологическим уклоном в 2017 году. Она хотела учиться в БГМУ на фармацевта, другие варианты не рассматривала. Родители готовы были платить за учебу.

— Балл аттестата у меня был низкий — 84, я плохо училась в лицее. ЦТ по русскому языку сдала на 85, по химии — на 75, по биологии — на 77. Начался прием документов — проходной балл на бюджет был более 370, а у меня в сумме — 321. К последнему дню подачи документов на платное мы поняли, что я в зоне риска. Но решили попробовать.

По итогу проходной балл в БГМУ на платное — 337. В витебский медуниверситет Оля поступать не хотела: далеко от родного Гомеля, да и в столице живут родственники.

— Все говорили: мол, ужас, да ты не прошла! А мы с родителями были к этому готовы. Да, я до последнего надеялась, что все-таки поступлю. Каждые три часа обновлялся ход приема документов, это постоянные нервы. Но когда не увидела себя в списках (поступивших. — Прим.), поняла, что ничего не изменю. А перебрасывать документы в БГУ или колледж не хотели, потому что целенаправленно шли в медицинский.

Потом Оля случайно узнала про подготовительное отделение при БГМУ — по всем трем предметам усиленно готовилась к ЦТ. Говорит, этот год пролетел незаметно. На следующий девушка набрала в сумме 342 балла — на 21 больше, чем раньше.

— Если бы я пролетела и во второй раз, посчитала бы себя полной неудачницей. А мама сказала, что сидела бы в Гомеле под ее присмотром и занималась бы с репетитором. Документы я подала в последний день, но уже не на фармацию, а на стоматологию. Туда шли сразу шесть человек из моей подготовительной группы, — вспоминает она.

Со второго раза у Ольги получилось — сейчас она переходит на второй курс БГМУ. В прошлом году проходной балл на ее специальность был 347 из 400 — и это на платное (на бюджет — 376).

«Зачем мне вообще ЦТ, если поступаю на тренера по настольному теннису?»

Максим пробовал поступить в БГУФК в этом году. Пинчанин с пятого класса занимается настольным теннисом и даже получил звание кандидата в мастера спорта. После оглашения результатов ЦТ понял, что надо идти на платное, но и до него не хватило 3 баллов. Проходной в этом году был 166.

— К ЦТ я почти не готовился. Думал, что новая система поможет мне набрать достаточное количество баллов. Но удача была не на моей стороне. Да и в одиннадцатом классе я перестал заниматься спортом, начал ходить на вечеринки — девчонки, все дела. По биологии набрал 12 баллов, по белорусскому — 23. Средний балл аттестата был 61, — говорит парень.

Спортивный норматив Максим тоже сдал не очень хорошо. Но его больше возмущает, что для будущего тренера так важно тестирование.

— Зачем мне вообще ЦТ, если я поступаю на тренера по настольному теннису? Я умею ракетку держать — и этого достаточно, — уверен он. — Родители, правда, расстроились. Были фразы в стиле «А мы же тебе говорили». А друзья начали ржать как кони.

Больше всего Максима расстроило, что нужно идти в армию. Но он говорит, что пока не годен.

— Так что в следующем году снова пойду на тренера по настольному теннису — буду пробовать еще раз. Сейчас планирую почитать пару статей по учебным предметам, чтобы снова сдавать ЦТ. Отчаиваться не надо, если в армию не заберут. А вообще, нужно в школе учиться… Ну или хотя бы в «хабзарню» поступить можно. Надо пытаться и пытаться, ведь только трудности закаляют человека. Ну не сдал ЦТ с первого раза — сдашь со второго! Проиграл битву, но потом выиграл войну, — философствует неудавшийся студент.

«Чего я только не наслушалась о себе! Лузер, который опозорил честь класса и школы!»

Минчанка Алеся пыталась поступить в вуз трижды — и два раза ей не везло.

— Вы сейчас скажете: боже, что за неудачница. Но я не жалею, эти моменты многому меня научили, помогли повзрослеть, — начинает она.

Первая ее попытка была в 2016 году. Тогда вчерашняя одиннадцатиклассница пробовалась на ФМО БГУ, на японский язык. В то время девушка не понимала, кем хочет быть.

— Меня очень интересовали Япония и японский язык. Решилось все в последний момент, подготовки как таковой не было. Свои силы я переоценила, — честно признается Алеся. — Чтобы пройти на платное, нужно было набрать около 310 баллов. У меня было примерно 270.

Перебрасывать документы в другое заведение девушка не стала. Говорит, было очень тяжело, особенно из-за реакции окружающих.

— Мой классный руководитель был очень тяжелым и токсичным человеком. Так вышло, что мы увиделись уже после оглашения результатов. Чего я только не наслушалась о себе! Лузер, который опозорил честь класса и школы! — эмоционально вспоминает героиня.

В следующем, 2017 году Алеся подала документы на факультет английского языка в МГЛУ. Говорит, не была уверена в своем решении, потому что БГУ со своим японским так и манил. Но и эта попытка оказалась неудачной: девушка завалила историю Беларуси и в сумме набрала 230 баллов — этого не хватило для иняза.

— Все те годы, когда я терпела неудачи, морально было очень трудно. Но мне повезло с родителями. Они всегда поддерживали меня, любое мое решение. Вообще, сейчас довольно забавно все это вспоминать. Хотя тогда была жуткая трагедия, — говорит героиня.

За время своего блуждания в водовороте «Кем быть?» она успела три месяца проучиться в медицинском колледже. Там и поняла, чего хочет от жизни и от профессии.

— Из колледжа я ушла: поняла, что медицина — это совершенно не мое. Однажды преподавательница спросила у меня, где я хочу работать после учебы. Я поняла, что в медицине — точно нигде. Хочу изучать языки, общаться и путешествовать. Ведь медициной нужно гореть, а у меня не было даже крошечной искорки. После этого я ушла.

В 2018-м Алеся все же смогла поступить туда, куда захотела. В третий раз она набрала 270 баллов в сумме. Сейчас перешла на второй курс иняза, учится на платном.

— От третьей попытки я вообще ничего не ожидала, чтобы не разочаровываться. Подала документы и спокойно ждала, когда закончится прием и объявят поступивших. Потребовала у всей семьи, чтобы никто не заходил на сайт и не проверял списки, я собиралась сделать это сама. Но в итоге позвонила тетя и проспойлерила, что я прошла, — улыбается Алеся. — Первое, что я почувствовала, — облегчение, которое вылилось в поток слез от радости, что я наконец сделала это. Правда, потом я сама выискивала свою фамилию, перепроверяла, точно ли поступила. Тем, кто оказался в моей шкуре, просто советую забить на общественное мнение и пробовать еще раз. Кто вообще имеет право вас осуждать? Не поступили один раз — пробуйте еще.