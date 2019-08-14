Археологи нашли «сокровища ведьмы» в Италии 14.08.2019, 13:18

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Все уникальные предметы связаны с женской красотой.

Древнеримский город Помпеи, разрушенный извержением Везувия почти две тысячи лет назад, продолжает удивлять ученых и всех любителей истории. В этот раз археологам посчастливилось найти остатки деревянной шкатулки, в которой античный горожанин или, что намного вероятнее, горожанка когда-то хранил ценные предметы. Об этом пишет «Популярная механика».

Как сообщает Euronews, находка сделана в Доме в саду — Каза-дель-Джардино. В шкатулке обнаружены драгоценные камни, амулеты, бусины, небольшие колокольчики, куколки и даже маленькая модель черепа. Возможно, это просто женская бижутерия, ношение которой делало хозяйку привлекательнее.

Есть, однако, более романтическая гипотеза, которую высказал директор археологического парка Массимо Осанна. «Все эти предметы сделаны из очень красивых материалов: янтаря, бронзы, костей, слоновой кости, из стекла. Здесь есть ювелирные украшения, ожерелья. Все они связаны с женской красотой», — отметил исследователь.

По мнению синьора Осанна, найденные предметы могли использоваться в магических ритуалах, призванных даровать удачу владелице или неудачу — ее соперницам.

Сказать наверняка, так ли это было на самом деле, сейчас нельзя. Неизвестная хозяйка шкатулки уже ничего нам не расскажет.

Помпеи — древнеримский город, погребенный под пеплом Везувия в результате его извержения в 79 году н.э. Несмотря на то что раскопки города с небольшими перерывами идут с XVIII века, под землей еще остается значительная часть Помпей, которую археологи не торопясь освобождают от наслоений двух тысяч лет.